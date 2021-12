Adam Silver dit que la NBA n’a « pas l’intention pour le moment » de suspendre la saison au milieu des préoccupations croissantes liées au COVID-19

Au milieu des cas croissants de COVID-19 dans la NBA, le commissaire Adam Silver a déclaré que la ligue n’avait pas l’intention de suspendre la saison.

« Aucun plan pour le moment de suspendre la saison », a-t-il déclaré dans une interview avec Malika Andrews d’ESPN. «Nous avons bien sûr examiné toutes les options, mais franchement, nous avons du mal à trouver quelle serait la logique derrière une pause en ce moment.

«Alors que nous examinons ces cas qui déchirent littéralement le pays, sans parler du reste du monde, je pense que nous nous trouvons là où nous savions en quelque sorte que nous allions arriver au cours des derniers mois, et c’est ce virus ne sera pas éradiqué et nous devrons apprendre à vivre avec. Je pense que c’est ce que nous vivons actuellement dans la ligue.

Le commissaire Adam Silver a rejoint NBA Today pour parler de COVID dans la ligue à l’approche du jour de Noël. Silver a déclaré qu’il n’était actuellement pas prévu de suspendre la saison. pic.twitter.com/LFIPCCejnQ – Malika Andrews (@malika_andrews) 21 décembre 2021

Silver a déclaré que la variante Omicron est « au-delà de la domination » dans la ligue pour le moment, avec 103 joueurs entrant dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 ce mois-ci, avec plus de 65 à venir la semaine dernière.

PLUS: Liste mise à jour équipe par équipe des joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité

Mardi, la ligue a dû reporter sept matchs au cours de la semaine dernière, les matchs phares du jour de Noël de la ligue devant toujours se dérouler comme prévu dimanche, malgré plusieurs joueurs des 10 équipes prévues pour Noël actuellement dans les protocoles de santé et de sécurité. . Les Boston Celtics et les New York Knicks en ont chacun six, tandis que les Brooklyn Nets en ont 10, cependant, Silver dit que la ligue a mis en place des plans d’urgence.

« Il nous semble que la chose juste et responsable à faire, compte tenu de tous les facteurs, est de continuer à jouer », a déclaré Silver.

Silver a ajouté que 65% des joueurs de la NBA ont reçu un rappel COVID-19 et que 97% des joueurs sont vaccinés et bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour réduire la capacité des fans dans les arènes, Silver a déclaré que la ligue continuerait de suivre les mandats locaux. Cette semaine, les Raptors de Toronto ont réduit leur capacité de 50 pour cent, conformément aux nouveaux mandats de la province de l’Ontario.

Partie 2 : Le commissaire Adam Silver aborde les tests, les joueurs asymptomatiques et le déséquilibre concurrentiel potentiel avec la signature de joueurs à court terme. pic.twitter.com/3pJS5KJG1Z – Malika Andrews (@malika_andrews) 21 décembre 2021

Il a également déclaré que la ligue continuerait de revoir ses protocoles et ses protocoles de sécurité.

« Nous cherchons activement à réduire le nombre de jours pendant lesquels un joueur vacciné, mais asymptomatique, doit être absent », a ajouté Silver. « … Tout ce que nous faisons est en coordination avec l’association des joueurs. »

PLUS: Les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de la NBA, expliqués

La NBA et la NBPA ont récemment révisé les règles concernant la signature de joueurs de remplacement, permettant aux équipes de signer un joueur de remplacement pour chaque joueur inscrit qui est testé positif pour COVID-19.

De plus, les joueurs bidirectionnels n’auront plus de limite sur le nombre total de matchs qu’ils peuvent jouer dans la NBA pendant la saison régulière, auparavant limité à 50 matchs.