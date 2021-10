Adam Silver dit qu’il voulait un mandat de vaccination contre le coronavirus

19/10/2021 à 6h30 CEST

. / New York

Le commissaire de la NBA, Adam Argent semblait parler virtuellement dans le traditionnel conférence de presse avant le début de la 75e saison régulière, le troisième sujet à la pandémie de coronavirus, et a déclaré que son souhait avait été d’y parvenir avec un accord avec le syndicat des joueurs afin qu’il y ait un mandat sur la vaccination contre le covid-19.

Il a également été catégorique en disant que le problème du meneur de jeu Kyrie Irving des Brooklyn Nets, qui a refusé de se faire vacciner, et ne pourra pas jouer avec l’équipe locale, Il ne l’a pas avec la NBA mais avec un mandat municipal, qui ne permet pas l’activité dans les lieux publics si vous n’êtes pas vacciné. « C’est entre Irving et New York en ce moment », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas un problème de ligue… mais je pense que ça aurait été mieux si tous les joueurs étaient vaccinés, la réalité c’est qu’il s’agit de rendre un service public, surtout pour les jeunes qui ne voient pas l’intérêt de se faire vacciner « .

Silver a rappelé qu’il s’agit de vivre sous une réalité qui conditionne tout ce qui était auparavant normal et donc il y a des choses très nouvelles. « Il n’y a rien de juste à propos de ce virus », a noté Silver. « C’est sans discernement en termes de qui il frappe. Et je pense qu’il est parfaitement approprié que New York et d’autres villes aient adopté des lois exigeant que les personnes qui travaillent et visitent les stades soient vaccinées. Cela semble être une décision de santé publique responsable. «

Autour du 96% des joueurs NBA ont été vaccinésArgent confirmé. Cela signifie qu’environ 20, ou moins d’un par équipe en moyenne, ne le sont pas. Toute personne travaillant autour des joueurs cette saison, des arbitres aux employés de l’équipe de statistiques, doit être vaccinée par mandat de la ligue. « J’espère que Kyrie, malgré sa fermeté face au rejet de l’utilisation du vaccin, décidera finalement de le faire parce que j’adorerais le voir jouer au basket cette saison », a soutenu Silver.

Le commissaire de la NBA a également discuté de la projection de revenus de 10 milliards de dollars de la ligue pour 2021-2022 sur la base de stades pleins tout au long de la saison. La ligue a perdu environ 35% de ses prévisions de revenus la saison dernière, car les stades n’étaient pas remplis pendant une grande partie de l’année.

Il n’y a pas encore de résolution pour les enquêtes de la ligue sur les accords de signature et d’échange qui ont envoyé Lonzo Ball à Chicago et Kyle Lowry à Miami cet été. Les enquêtes tentent de déterminer si les Bulls ou le Heat ont enfreint les règles de la ligue en prenant contact avec les joueurs avant l’ouverture de la fenêtre de négociation de la NBA. Silver a insisté sur le fait que la ligue essaie de rechercher l’égalité au sein de la ligue, mais a également admis qu’il y avait plusieurs équipes au-dessus de la moyenne et que c’était quelque chose qui ne pouvait pas être évité.

L’ajout d’un tournoi saisonnier, quelque chose que Silver recherche depuis un certain temps et qui suit en partie ce qui existe dans le football européen, reste une possibilité viable à l’avenir. « Je pense que nous sommes toujours en train de formuler quelle serait la meilleure proposition pour toutes les parties prenantes. » La expansion ce sera à nouveau sérieux, « à un moment donné », a réitéré Silver. Seattle C’est une ville que la ligue surveille, mais la ligue ne cherchera pas à se développer au-delà des 30 équipes actuelles jusqu’à ce qu’elle ait « complètement traversé la pandémie et sache que nous sommes de retour à plein régime ».

Silver a également déclaré qu’il n’était « pas clair » si la NBA reviendrait à la vidéosurveillance d’État en Chine cette saison. La NBA n’a pas diffusé de match depuis que Daryl Morey, actuel président des opérations des Philadelphia Sixers, a tweeté pour soutenir les manifestants pro-démocratie à Hong Kong il y a deux ans alors qu’il était avec les Houston Rockets.

Le commissaire a mis fin à sa rencontre avec des journalistes chargés d’optimisme quant au fait que le NBA All-Star prévu en février à Cleveland pourrait se tenir presque normalement cette saison. La célébration de ce qui sera la 75e saison de l’histoire de la NBA se concentrera sur l’annonce de l’équipe anniversaire.