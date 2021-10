Adam Silver exhorte Kyrie Irving à se faire vacciner contre le COVID-19 au milieu d’un drame

Adam Argent veut Kyrie Irving pour mettre fin à son impasse sur le vaccin COVID-19 dès que possible … en disant qu’il est temps pour la star des Brooklyn Nets d’écouter la science et de faire ce qui est le mieux pour sa famille, la communauté et son équipe.

Le commissaire de la NBA a abordé le drame entourant le statut d’Irving avec « Inside The NBA » de TNT avant le début de la saison 2021-22 mardi … et on lui a demandé ce qu’il dirait au joueur de 29 ans alors qu’il reste absent de l’équipe.

« Je lui dirais de se faire vacciner avant tout pour lui et sa famille », a déclaré Silver il y a quelques minutes. « Ensuite, pour ses coéquipiers et sa communauté et aussi pour la ligue à laquelle je sais qu’il tient tellement. »

« Je lui dirais de se faire vacciner, avant tout pour lui et sa famille. Ensuite, pour ses coéquipiers et sa communauté et aussi pour la ligue à laquelle je sais qu’il tient tellement. » Adam Silver sur ce qu’il dirait pour convaincre Kyrie Irving de se faire vacciner pic.twitter.com/CurKihqUVf – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 octobre 2021 @BleacherReport

« Je comprends qu’il n’y a pas que Kyrie, il y a des gens dans ce comté qui ne sont pas d’accord avec l’idée de se faire vacciner. Mais, du moins d’après tout ce que je comprends, la science est fermement du côté de se faire vacciner. »

Silver fait l’éloge du vaccin « miracle » pour avoir aidé la ligue à arriver là où elle est aujourd’hui … en réfléchissant au retour à la normale après la pause de la saison 2020 et la bulle à Orlando.

« Je pense qu’à un moment donné pour que Kyrie soit un membre engagé de la société, en mettant de côté cette ligue – il doit se faire vacciner et c’est, vous avez dit, c’est la loi à New York. La loi à New York est si vous voulez jouer dans un aréna, si tu veux visiter un aréna, tu veux participer à une activité dans un aréna, tu dois être vacciné.

Silver – qui est à Milwaukee pour la cérémonie de l’anneau de championnat des Bucks – dit qu’il souhaite qu’Irving soit en ville alors que les Nets s’affrontent Giannis Antetokounmpo et Cie.

Kyrie a été catégorique contre obtenir le vaxx … avec des rapports affirmant qu’il est debout pour ceux qui perdent leur emploi au cours de mandats.

Irving pourrait perdre des millions s’il continue de ne pas être vacciné … et maintenant que la saison est là, il sera intéressant de voir s’il maintient fermement sa position.