Adam Trenado combat à Londres : « Je vais gagner tout ce qu’il faut »

Le talaverano Adam Trenade (6-2, 0 KO) se déplace demain mercredi pour affronter les Britanniques invaincus vendredi Idris Vierge (11-0-1, 1 KO), un combat compliqué en raison de l’entité du rival, du retard de l’avertissement et du rôle toujours difficile de rentrer chez soi quand il y a un grand promoteur au milieu, Hennessy Sports. Nous avons été avec lui pour nous dire ses sentiments :

« C’est la première fois que je combats en tant que professionnel en dehors de l’Espagne, mais c’est un rival important et une carte importante, donc je veux profiter de l’expérience. C’est aussi mon premier combat en huit rounds, je suis très motivé et excité. J’ai de l’expérience dans le monde de la boxe et je n’ai peur de rien ; Je me préparais pour un combat ici à Talavera de la Reina qui n’est pas sorti, et ils m’ont juste appelé de Serbie pour affronter Veljko Raznatovic (10-0, 7 KO), alors j’ai rejoint la préparation même s’ils nous ont conseillé aller à Londres il y a une semaine ou deux. Je n’ai pas arrêté de m’entraîner précisément pour être prêt à toute opportunité qui pourrait se présenter, en travaillant toujours avec mon manager Jon Gaubeka et l’entraîneur Manuel Fernández, de Seconds Out. Je suis ravi du travail que les deux développent », dit Trenado.

À propos de ses options, il soutient que «Il est invaincu, mais il n’a qu’un seul KO et il n’a pas combattu avec des adversaires d’une importance incroyable, alors nous nous voyons avec une chance de gagner. Quand tu sors, tu dois y aller avec de l’ambition et je vais essayer de gagner tout ce qu’il faut. Je ne suis pas KO non plus, mais j’ai frappé fort, j’ai renversé beaucoup de mes rivaux, certains à plusieurs reprises ; D’une part, cette information me profite pour qu’ils pensent que je ne suis pas un puncheur. La seule chose qui me coûte c’est de finir, on a tous du pouvoir. De plus, le combat a été convenu sur mon poids, nous leur avons dit que nous ne pouvions pas donner les 76 kilos qu’ils nous ont demandés, mais ils n’auraient dû trouver personne d’autre et ils ont cédé pour que le combat dépasse les 79’400, la limite des poids lourds légers. Il est plus petit que moi, ici je peux avoir un avantage ».

Adam Trenado, enfin, nous parle de ce qu’il aimerait dans le futur, mais en soulignant toujours que son esprit n’est que le 10 décembre : « Nous allions disputer le championnat d’Espagne il y a quelques mois, finalement ce n’est pas arrivé. Je voudrais le contester, que César Núñez m’a surpris avec le retrait après l’avoir réalisé, j’espère qu’ils nous réclament pour cela ».

Enfin, il nous demande un soutien à distance : « Il est diffusé ouvertement sur Channel 5 au Royaume-Uni, et je pense qu’il pourrait être vu sur Internet depuis l’Espagne ». Bonne chance au brave manchego.

L’interview peut être vue ce soir vers 22h00 dans ce lien.