Adam Yates, champion de la Volta a Catalunya 2021

28 mars 2021 à 14:09 CEST

Le champion de la Volta a Catalunya 2021 était le Britannique Adam Yates, des INEOS-Grenadiers. Le belge Thomas De Gendt il n’a franchi la ligne d’arrivée qu’en se proclamant vainqueur de la septième et dernière étape de la Volta.

La dernière étape de la Volta était à nouveau à Barcelone avec une finale très excitante sur les pentes exigeantes de Montjuïc. De Gendt, Il était en tête de cette dernière étape et a sprinté dans le dernier tour qui nous a coupé le souffle. C’est la cinquième victoire de la Vuelta et la troisième consécutive pour le coureur belge.

LA DERNIÈRE ÉTAPE

L’étape 7 et dernière de la Volta a Catalunya va de Barcelone à Barcelone. C’est une étape de moyenne montagne de 133 kilomètres. La sortie neutralisée de la Plaza Espanya a conduit les coureurs autour de la capitale catalane, en passant par le col de la Creu de l’Ordal puis en rentrant dans la ville et face aux six montées vers Montjuïc.

Dans cette dernière étape, le grand nombre de publics rassemblés à Montjuïc s’est démarqué malgré l’urgence sanitaire.