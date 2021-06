Adama parle de l’Espagne et de ses options pour passer à l’Euro 2021

in

22/06/2021 à 6h30 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Le Championnat d’Europe est devenu très difficile depuis le début, comment affrontez-vous cette première finale contre la Slovaquie ?

Nous avons vraiment hâte de retourner à Séville. Pour montrer l’illusion sur le terrain. J’ai totalement confiance en cette équipe, le coach et ce projet. Nous sommes sûrs de faire le tour.

Vous êtes arrivé à la concentration avec un inconfort, comment allez-vous maintenant physiquement ?

Je vais bien. En raison de mes caractéristiques de joueur explosif, je dois parfois faire plus attention à mes muscles. Chaque joueur doit contrôler les désagréments d’une manière différente. Un milieu de terrain qui couvre de plus longues distances est différent. Maintenant, je vais bien et je veux retourner le “retour” que l’entraîneur m’a donné.

Vous avez un entraîneur personnel et vous prenez grand soin de cet aspect, le considérez-vous comme essentiel ?

Pour moi, il est important d’être en bonne condition physique, de grandir en tant que joueur. Je veux poursuivre mon rêve et m’occuper des détails.

Cette pratique s’est étendue à de nombreux joueurs

Il est très important. Chaque corps fonctionne différemment et vous devez vous connaître, donner le meilleur de vous-même. Par mes conditions je pense encore plus. Il faut regarder chaque détail, c’est ma façon de penser.

“Je dois contrôler pour ne pas devenir trop gros”

Parfois, il a même dit que ça lui faisait mal d’être trop fort.

Quand j’ai commencé à faire de l’exercice et des poids, je suis devenu vraiment gros. Quand je vais trop loin, je grossis vite et c’est quelque chose que je dois contrôler. Je dois regarder mon poids et savoir jusqu’où je peux aller avec mes muscles. Cela fait partie de la croissance en tant que footballeur.

Parce que vous êtes essentiellement une étincelle, de l’électricité ..

Cela fait partie de mon jeu depuis que je suis petit, j’aime jouer comme ça. Je veux faire partie de mes idoles, c’est ma façon de jouer et j’essaie d’aider l’équipe.

Qui sont vos idoles ?

Ronaldinho, Ronaldo Nazario, aussi Messi et Cristiano, mais Ronaldinho et Ronaldo sont ceux qu’il admirait le plus dans son enfance.

Deux joueurs aussi très forts physiquement.Je me souviens toujours de l’anecdote selon laquelle Ronaldinho s’est beaucoup entraîné sur la plage, donc il avait des jambes très fortes. Logique. Ronaldo aussi.

Eh bien, à Wolverhampton, il y a une petite plage …

Pas de plage, pas de soleil, mais j’aime une culture anglaise que j’accepte et je suis heureux

“Barcelone a toujours été et est ma maison”

La Premier League est-elle votre meilleur habitat ?

J’ai pris une décision au moment où j’ai quitté Barcelone. Il y a plus de va-et-vient dans le jeu que dans le football espagnol. Le football anglais a beaucoup grandi, ça peut être la meilleure ligue, la plus compétitive, j’aime ça, mais aussi espagnol, italien, français, allemand, je les regarde tous, j’aime regarder le football.

Que reste-t-il de l’Arrow qui s’est formé au FC Barcelone ?

J’ai amélioré beaucoup de choses, physiquement, au football, comme je veux continuer à le faire jusqu’à la fin de ma carrière.

Connaissiez-vous déjà Ansu Fati de La Masia ?

Oui, c’était beaucoup plus petit, mais nous allions déjà à l’école là-bas, oui, nous nous sommes rencontrés.

Comment l’avez-vous vu lorsque vous êtes venu leur rendre visite lors du match amical contre le Portugal ?

Positif, c’est ainsi que vous devriez faire face à une blessure grave. C’est animé. Échangez des messages de collègues, de bons collègues. Ils restent entre nous, mais au fond c’est se demander comment il va. Je le trouve assez optimiste et je suis content qu’il soit d’humeur à revenir à cent pour cent.

Avez-vous déjà pensé à retourner à Barcelone ?

Cela m’a toujours beaucoup apporté. Barcelone a été ma maison et c’est ma maison. J’ai grandi là-bas, j’étais 8 ans dans le club. Il faudrait voir ce qu’ils proposent… mais la mentalité est désormais d’aider l’équipe nationale et le match de mercredi.

Soit dit en passant, il est perçu à chaque match qu’il se connecte beaucoup avec les fans.

Je suis heureux et reconnaissant. Nous voulons tous rendre l’amour des fans. Dans mon cas, je suis un joueur explosif, qui recherche le tête-à-tête, le déséquilibre… que je peux donner, avec d’autres choses, et les fans sont là.

Considérez-vous que c’est le déclencheur idéal pour l’équipe nationale ?

Je jouerai ce que veut l’entraîneur. Si vous voulez révulser ou démarrer le jeu. Je serai toujours là pour donner à cent pour cent et transpirer la chemise pour tout ce dont vous avez besoin.

Luis Enrique a-t-il élevé l’équipe spirituellement ?

Notre mentalité est celle de toujours sortir pour gagner. Personne ne marche sur le terrain en pensant que nous allons perdre.

Mais il y a un manque de but…

Ce sont des trucs de football. Ça viendra et on va marquer des buts. En faisant les choses correctement, ils viendront sûrement.

La chaleur de Séville vous profite-t-elle contre la Slovaquie ?

Ils n’y sont pas habitués, nous qui sommes espagnols et oui nous le sommes, mais à la fin ce sera pour nous deux. Quand la balle roule, sortons tous les deux et gagnons.

Mais plus il transpire, moins ses rivaux pourront le rattraper…

Avec l’huile que j’utilise habituellement ça va être compliqué, c’est la réalité (sourire)

Enfin, quel message envoyez-vous aux fans ?

Que nous sommes une grande famille, tous unis et mercredi nous serons heureux de la victoire. Puissent-ils avoir la foi et croire. Tout viendra.