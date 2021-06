Adama. “Sûrement l’Espagne va arriver à l’Eurocopa”

21/06/2021 à 21h00 CEST

Jordi Gil – Madid (envoyé spécial)

Adama Traoré a assisté au SPORT dans la concentration de l’équipe espagnole dans la ville de football de Las Rozas. En avant-première de l’interview que l’on peut lire dans l’édition de ce mardi, Adama explique qu’il n’a aucune crainte du match vital de mercredi contre la Slovaquie pour que l’Espagne continue de vivre dans l’euro: « J’ai totalement confiance en cette équipe, le coach, ce projet et c’est sûr qu’on va passer“.

Adama a laissé derrière lui les ennuis qu’il a traînés à son arrivée à Las Rozas et a commenté que “Prendre soin de soi est essentiel et, plus dans mon cas, pour être un joueur explosif“Même le footballeur a commenté que” je dois être vigilant pour ne pas devenir trop gros “et limite son travail musculaire au gymnase.

L’attaquant triomphe à Wolverhampton en Premier League et il se sent très reconnaissant pour son passage au Barça. Adama souligne que “Barcelone est ma maison” sans fermer les portes pour l’avenir et évoque son amitié avec Ansu Fati : “Nous échangeons des messages et je le vois positif, encouragé». Il dévoile aussi ses deux références footballistiques qu’il essaie de suivre. Ni plus ni moins que Ronaldinho et Ronaldo Nazario.