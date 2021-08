Adama Traoré, cible du transfert de Tottenham, s’est entraîné avec Lionel Messi, est aimé de Jurgen Klopp et « peut détruire n’importe qui » grâce à l’aide du médaillé d’or olympique

in

Tony Pulis restera à jamais connu comme le manager qui n’aimait pas Serge Gnabry. Son excellent travail avec Adama Traoré ne devrait cependant pas passer inaperçu.

Sans son intervention, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ne le décrira peut-être pas comme “injouable” et Tottenham pourrait ne pas être lié à lui.

Personne n’aime affronter Traoré ces jours-ci

Il pourrait être sur le point de faire à nouveau équipe avec Nuno Espirito Santo

Il a été rapporté que les Spurs sont en pourparlers avec l’attaquant rapide, 25 ans, et les Wolves pourraient tirer profit de leur joueur qui “peut détruire n’importe qui”.

Tim Sherwood, qui a entraîné Traoré à Aston Villa, a déclaré à talkSPORT.com: “Si vous jouez contre les Wolves et que vous êtes l’arrière gauche de l’opposition, vous ne dormez pas bien avant le match.

«Il a la capacité de détruire n’importe qui – j’en ai vu des aperçus à Villa. Personne ne veut jouer contre lui, c’est aussi simple que ça en fait.

Il y avait clairement de grands espoirs au début pour Traoré, qui a côtoyé Lionel Messi à Barcelone.

Traoré avait la carrure d’un footballeur à la fin de la vingtaine à l’adolescence, mais sa carrière n’a pas progressé de la même manière

Mais après avoir fait une seule apparition pour leur première équipe, un nouveau défi l’attendait dans les Midlands en 2015. Cela ne lui est cependant jamais arrivé à Villa Park et il est parti un an plus tard.

Sherwood se souvient : « À l’entraînement, les gars ne voulaient pas d’Adama dans leur équipe. C’est aussi simple que ça.

« Ne vous méprenez pas, en dehors du terrain, il était aussi bon que l’or, mais il pouvait parfois être extrêmement frustrant.

«Il avait l’habitude de prendre le ballon, de baisser la tête et de courir à un million de kilomètres à l’heure.

Ce rythme n’est pas très utile si vous ne savez pas comment l’utiliser correctement

« Dans les matchs d’entraînement, il a vraiment eu du mal car il ne pouvait pas manœuvrer comme il le voulait sur un terrain à onze.

“J’avais l’impression que la plupart du temps Adama avait juste besoin de son propre ballon.”

Ses pieds trop rapides pour sa tête sont un thème récurrent de la carrière de Traoré – l’ancien défenseur d’Arsenal, Martin Keown, a affirmé un jour que l’international espagnol était comme un apprenant au volant d’une Ferrari.

Mais c’est lorsqu’il a fait équipe avec Pulis à Middlesbrough qui a permis à Traoré de devenir un joueur redouté par ses adversaires.

Traoré a ressuscité sa carrière à Boro et a été aidé par une source improbable

Pulis a déclaré à talkSPORT.com: “Quand je suis arrivé pour la première fois à Boro, il était plein de confiance. Il était comme un chien errant dans le coin de la pièce – il était vraiment déprimé.

«Je lui ai donné un peu d’amour; un bisou et un câlin. Certains joueurs réagissent bien au fait d’avoir un coup de pied dans leur cul, mais Adama est différent de cela. C’est une âme sensible.

«Il a toujours été le premier choix sous moi. Nous avons construit une très bonne relation et sommes devenus de bons amis. Nous nous asseyions et discutions de football pendant des heures dans mon bureau, et je veux dire des heures.

« Il a toujours été la dernière personne à quitter le terrain d’entraînement. Il ferait un travail de sprint supplémentaire avec [Olympic gold medal winning sprinter] Darren Campbell et ensuite faire une séance de musculation.

L’utilisation d’huile pour bébé sur ses bras l’aura également aidé à passer devant les joueurs

Moins de sprint faisait partie de ce travail de sprint supplémentaire que Traoré a fait – Campbell lui conseillant de courir à 70% de sa vitesse de pointe lorsqu’il essayait de dépasser ses adversaires était la clé car cela donnait au joueur le temps de réfléchir à ce qu’il fallait faire avec le ballon après .

Traoré a ensuite rejoint les Wolves alors qu’ils revenaient en Premier League en 2018. Il lui a fallu du temps pour s’acclimater à l’élite, mais il a fait passer son jeu à la vitesse supérieure au cours de la saison 2019/20.

Des performances extrêmement impressionnantes contre les champions en titre Manchester City et les futurs champions Liverpool lui ont valu des éloges de tous les coins.

Après la victoire serrée de Liverpool contre les Wolves en janvier 2020, il a attiré l’attention de Klopp. « Il est injouable en quelques instants, c’est incroyable.

Liverpool a eu du mal à faire face au speedster sur l’aile

“Quel joueur – ce n’est pas seulement lui mais il est tellement bon.”

Cela a aidé à établir Molineux comme un endroit où la plupart des équipes n’aiment pas aller. Désormais, le manager Nuno Espirito Santo semble vouloir amener Traoré dans le nord de Londres, White Hart Lane pourrait être un stade à éviter, même si Harry Kane est vendu.

C’est un exploit pour un joueur dont personne ne voulait être dans la même équipe qu’il y a cinq ans.

Les arrières latéraux à travers le pays doivent frémir quand ils voient cette chemise

