Adama Traoré continue de dominer en Premier League

18/09/2021 à 16h00 CEST

La fin de Wolverhampton, Adama Traore, reste un joueur important et décisif en Premier League à 25 ans. Il est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en début de saison avec un total de 38, soit une moyenne de 9,8 pour 90 minutes, un record supérieur à celui de 10 équipes de Premier League..

Catalan, qui a sonné fort pour revenir au FC Barcelone ce même marché d’été, a un physique privilégié et sa capacité de débordement est devenue quelque chose important pour Bruno Lage, avec qui il a débuté les quatre premiers jours du tournoi national. Il n’a pas encore publié sa liste de buts et de passes décisives après avoir perdu au cours des trois premiers tours..

38 – Adama Traoré a réussi 38 dribbles en Premier League cette saison pour @Wolves (9,8 pour 90 minutes), soit plus de 10 équipes de Premier League au total. Obliger. pic.twitter.com/EpdOsbZQu6 – OptaJoe (@OptaJoe) 16 septembre 2021

L’ancien joueur du Barça a été définitivement consolidé la saison dernière avec Nuno Espírito Santo, où il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues et ajouté trois buts et trois passes décisives, et a remporté l’appel de Luis Enrique pour défendre l’Espagne en Championnat d’Europe., où ils n’ont joué qu’un total de 13 minutes lors de la victoire clé contre la Slovaquie en phase de groupes.

La Premier League, un contexte favorable

Traoré fait partie des footballeurs qui s’adaptent le mieux au rythme de la Premier League. La verticalité et le gaspillage physique de la grande majorité des équipes leur offrent des espaces pour exploiter leur vitesse et leur capacité à vaincre leurs rivaux par le secteur droitier de l’attaque des Wolves. Il a marqué 10 buts et distribué 18 passes décisives en 136 matchs.

L’attaquant, international avec l’Espagne sous la main de Luis Enrique, a signé pour l’équipe britannique de Middlesbrough en échange de 20 millions d’euros à l’été 2018. Depuis son départ du FC Barcelone à l’été 2015, celui de L’Hospitalet de Llobregat n’a joué que dans le football anglais : d’abord avec Aston Villa, plus tard avec Middlesbrough et actuellement à Wolverhampton, où il a encore deux ans sur son contrat.