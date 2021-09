Adama Traoré, de condamné à pièce maîtresse chez les Loups

08/09/2021 à 19:24 CEST

Jordi Pozo

Adama Traoré a sonné haut et fort pour quitter les Wolves cet été. L’ailier espagnol était impliqué dans des rumeurs qui le plaçaient sur l’orbite du Barça et de Tottenham, mais finalement, à la demande de son nouvel entraîneur, Bruno Lage, et comme pari du club anglais, Adama est resté à Wolverhampton City. Le propriétaire de l’entité, Jeff Shi, a accordé une interview à ‘.’ et a parlé de la situation des Espagnols : “Pourquoi lui vendre ? Nous ne vendons pas seulement pour de l’argent.”

La confiance en Adama Traoré est totale, également en Rúben Neves, un autre joueur qui était sur la rampe de départ l’été dernier. “Quand nous avons pensé à peut-être les vendre, ils étaient dans une mauvaise passe. Ils pourraient avoir besoin d’un changement, comme Diogo, mais maintenant ils commencent un nouveau cycle. Pourquoi leur vendre ? Nous ne vendons pas seulement pour de l’argent. Nous vendrons aux joueurs qui, selon nous, ont atteint leur apogée ou leur plafond avec nous“.

Le nouvel entraîneur des Wolves, Bruno Lage, a aligné Adama lors des trois premiers matchs de Premier League et lorsqu’on lui a posé des questions sur son ailier, il a voulu louer ses conditions et son importance dans l’équipe. “Adama a de grandes compétences, il doit améliorer deux ou trois choses, comme le tir. De la façon dont nous travaillons, je peux sentir qu’Adama est un grand joueur, un grand homme, il veut s’améliorer.. Nous travaillerons ensemble pour améliorer cela. »

Adama Traoré, lors du début de saison avec les Loups, il joue dans une position différente de celle à laquelle il était habitué. L’arrivée de Trincao et l’idée de Lage de jouer avec Adama dans une position plus centrée a conduit l’Espagnol à partir du côté gauche de l’attaque et à partager une position avec Raúl Jiménez dans de nombreuses sections du match. pour référence offensive.

Cependant, le début des Wolves n’a pas été très prometteur. Avec trois défaites lors des trois premiers matchs, toutes au minimum, l’équipe anglaise est actuellement en places de relégation et ce qui est plus inquiétant, elle n’a pas réussi à percer le but rival.. Bruno Lage tentera d’inverser la situation que traverse sa nouvelle équipe et cherchera à faire d’Adama un élément offensif clé de son schéma, ce qui traduit le nombre d’occasions qu’il génère en buts et en passes décisives.