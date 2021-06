Adama Traoré, de nouveau dans l’orbite du Leeds United de Marcelo Bielsa

17/06/2021

Le à 16h45 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant de Wolverhampton, Adama Traore, c’est l’un des principaux placés pour renforcer Leeds United, selon Eurosport maintient. L’équipe dirigée par Marcelo Bielsa offrirait jusqu’à 40 millions de livres (46,6 millions d’euros, environ) et deviendrait le transfert le plus cher de l’histoire du club. Le départ de Nuno Espirito Santo serait un point clé dans la négociation avec l’entité et le joueur lui-même.

espagnol, quoi Il est concentré sur l’équipe nationale en Eurocup et n’a pas encore fait ses débuts, c’est un profil qu’il affectionne sur Elland Road et les deux clubs seraient en train de négocier le chiffre définitif du transfert. A 25 ans, l’extrême Cela aurait également suscité l’intérêt d’autres équipes de Premier League, dont le Chelsea de Thomas Tuchel, récent champion d’Europe.. Les Londoniens veulent ajouter plus de concurrence à la voie de droite et Adama Traoré serait l’un des plus recherchés.

L’ex de Barcelone a débarqué en Premier League en 2015 après avoir quitté la filiale du Barça et son changement physique a été radical. Après être passé par Aston Villa et Middlesbrough, il s’est rendu à Wolverhampton, où il a montré son meilleur niveau. Au cours de la dernière saison, l’ailier a disputé un total de 41 matchs toutes compétitions confondues, marquant trois buts et distribuant trois passes décisives supplémentaires..

L’appel de Luis Enrique

Adama Traoré a été l’un des 24 noms qui défendront l’Espagne en Eurocup. International jusqu’à cinq fois, l’attaquant est un profil qui convainc beaucoup Luis Enrique, qui n’a pas hésité à le convoquer pour le grand tournoi d’été et dans lequel l’Espagne cherche à reconquérir le trône européen. Le joueur des Loups, cependant, Il a travaillé hors du groupe la première semaine de la concentration et n’a pas encore fait ses débuts en Eurocup.

Aux ordres de Nuno, L’ailier a joué un total de 131 matchs, marquant 10 buts et délivrant 18 passes décisives avec le maillot de Wolverhampton. En Premier League, il a également marqué cinq buts pour Middlesbrough et un autre pour Aston Villa.