Adama Traoré fait ses débuts au Championnat d’Europe

23/06/2021 à 19:56 CEST

Espagne était aimé contre Slovaquie et a levé les doutes avec une victoire contre la Slovaquie qui lui a permis de retrouver des sensations avant les huitièmes de finale de l’Eurocup, avant l’heure de vérité. Lorsque le parti a été décidé en faveur de la ‘Roja’, Luis Enrique en a profité pour donner une pause à certains joueurs comme Busquets, Gerard Moreno ou Morata et donner des minutes à des joueurs peu ou pas présents en phase de groupes comme Mikel Oyarzabal, Thiago Alcántara ou Adama Traoré.

En effet, l’extrême s’est formé dans les catégories inférieures du Barça, club dans lequel il pourrait revenir cet été – dans les dernières heures la porte s’est ouverte à son retour au Camp Nou grâce à un éventuel échange avec Wolverhampton dans lequel Trincao serait impliqué -, a fait ses débuts en Eurocup. Jusqu’à aujourd’hui, l’attaquant il n’avait joué que cinq matchs avec l’équipe nationale espagnole: deux matches amicaux et trois correspondant à l’UEFA Nations League, une compétition moins prestigieuse que l’Euro.

Adama est entré à la 76e minute du match contre l’Espagne et a joué tout de suite, position qui occupe aujourd’hui Azpilicueta (et non Marcos Llorente) dans le onze de départ. Il a été participatif et a fait deux centres dangereux qui n’ont trouvé aucun commissaire-priseur.