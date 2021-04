Adama Traoré marque un coup de foudre dans le temps additionnel pour augmenter les craintes de relégation de Fulham alors qu’un appel serré de hors-jeu VAR refuse à Willian Jose le premier but des Wolves

Adama Traoré a frappé dans le temps additionnel pour les Wolves pour assurer une victoire 1-0 sur Fulham menacé de relégation.

Une victoire des Cottagers les aurait fait sortir de la zone de relégation, cependant, le premier but de Traoré en Premier League depuis décembre 2019 a infligé plus de malheurs aux hommes de Scott Parker.

Traoré a assommé Fulham tardivement avec une superbe frappe

L’ailier des Wolves a tiré dans un coup de foudre proche du poteau dans la deuxième minute du temps d’arrêt pour assommer Fulham à Craven Cottage.

C’était sans doute une victoire méritée pour les Wolves après avoir eu un but durement exclu par VAR en première mi-temps.

Jose pensait qu’il avait enfin cassé son canard pour les loups

Cependant, VAR a exclu le but avec une décision de hors-jeu controversée

Willian Jose pensait qu’il avait finalement marqué son premier but des Wolves à la 12e tentative depuis la signature du prêt de la Real Sociedad alors qu’il se dirigeait vers le centre de Daniel Podence dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Cependant, le but a été marqué par VAR car l’épaule de Podence a été jugée hors-jeu par la moindre marge lorsqu’elle était jouée par Nelson Semedo.

Jose a eu un début de vie difficile en Angleterre car il a été amené à remplacer Raul Jimenez, qui se remet toujours d’une fracture du crâne.

Et le sort stérile du joueur de 29 ans devant le but s’est poursuivi lorsqu’il n’a pas réussi à diriger le coup franc de Semedo sur la cible à la deuxième minute à Craven Cottage.

La première attaque significative de Fulham est venue par Antonee Robinson, dont le centre était largement dirigé par un Ruben Loftus-Cheek non marqué à la 28e minute.

Les loups ont subi un gros coup de blessure lorsque Pedro Neto a été expulsé à la 32e minute.

Neto a été l’un des meilleurs joueurs des Wolves avec cinq buts et six passes décisives en 30 apparitions et son absence potentielle sera ressentie par ses coéquipiers.

Scott Parker est à court de matchs pour sortir Fulham des problèmes de relégation

Fulham aurait pu faire passer Newcastle à la 17e place, les Magpies ne jouant à Burnley que dimanche.

Mais l’équipe de Parker n’a pas été en mesure de briser une solide défense des Wolves avec Bobby Decordova-Reid en biaisant un tir large dans une seconde mi-temps terne.

Josh Maja et Robinson ont eu des demi-chances tardivement alors que les Wolves tenaient un point.

Et puis le coup de poing est venu lorsque le ballon de Fabio Silva a trouvé Traoré, qui a dribblé dans la surface avant de déchaîner une fusée au fond des filets.

Fulham pourrait se retrouver à six points de la sécurité si les résultats les opposent ce week-end.