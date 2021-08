Adamant Finance et IDEX s’associent sur Polygon ⋆ Crypto nouveaux médias

Adamant Finance vient d’annoncer la bienvenue à son futur partenaire, IDEX. Adamant Finance accueille IDEX dans le réseau Polygon. Les deux équipes ont annoncé leur intention de collaborer.

IDEX a été lancé il y a quelques années en 2017. Sa plus grande renommée est le fait qu’elle était la plus grande entreprise en termes de volume de DEX au moment de son lancement en 2017. IDEX a maintenant développé un autre produit innovant majeur appelé Hybrid Liquidity. DEX. Ils prévoient d’introduire ce DEX de liquidité hybride sur le réseau Ethereum L2 et le réseau Polygon. Avec chaque frais de transaction, les utilisateurs pourront accéder à un nouveau carnet de commandes ainsi qu’à l’échange AMM.

L’IDEX Hybrid Liquidity DEX vise à intégrer le carnet d’ordres et l’échange AMM en une seule entité. Il n’y aura plus de transactions échouées. Le front running sera également éliminé. Seuls les ordres anticipés réels tels que les ordres à cours limité, les ordres stop-loss et les ordres post-only seront acceptables. L’IDEX Hybrid Liquidity DEX sera en mesure de fournir les services d’un échange centralisé ainsi que la liquidité et la sécurité complète d’un échange de transactions décentralisé.

Adamant Finance croit en l’IDEX Hybrid et les présentera à la communauté de commerçants Adamant à la mi-août avec une AMA. En échange de l’accès à la communauté Adamant d’utilisateurs de Polygon, IDEX utilisera à son tour une autre AMA pour présenter Adamant Finance à sa communauté. Mais ces introductions ne sont pas la fin de la collaboration entre ces entreprises. Les deux ont fait allusion à des développements plus excitants à venir de leur partenariat. Et en conséquence, ces développements aideront Polygon en termes de croissance globale selon notre prévision de prix MATIC.