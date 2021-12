Adamari avoue quelque chose à propos de Miss Univers

. Adamari López était un jury de Miss Univers

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis que Miss India Harnaaz Sandhu a confirmé tout son favoritisme et a été choisie par les juges de Miss Univers comme successeur de la Mexicaine Andrea Meza, et des détails sont apparus qui n’ont pas été vus dans l’émission.

L’une d’elles a été exposée par l’animatrice de télévision Adamari López, qui était un jury du concours, et qui a avoué avec beaucoup de grâce et d’honnêteté qu’elle aurait pu devenir le pire cauchemar pour les finalistes de Miss Univers.

La portoricaine a mentionné qu’en raison du style du concours selon lequel chaque participant à la finale peut choisir au hasard le nom d’un jury pour poser une question, elle était prête avec sa question, à laquelle il s’est avéré très difficile de répondre.

Adamari s’est entretenu avec Telemundo et là, il a avoué que si la chance n’avait pas accompagné les filles du TOP 5, on souffrirait très certainement en entendant la question qu’Adamari devait poser.

« Je pense qu’ils ont été sauvés en ne me choisissant pas », a déclaré Adamari avec une grande grâce, profitant de l’occasion pour lire la question à l’antenne qui est restée tacite, puisque tous les membres du jury pouvaient la poser, sauf elle.

« Êtes-vous d’accord avec les gouvernements utilisant le système électronique comme méthode de surveillance ou considérez-vous cela comme une violation d’un droit fondamental à la vie privée ?

« J’aurais aimé poser la question que j’avais, celle qu’ils m’avaient demandé de leur poser était super difficile s’ils m’avaient choisi dans l’un des petits noms, mais bon, très content d’avoir été ici en Israël et d’avoir participé dans ce merveilleux événement », a-t-il déclaré. le Portoricain.

Et après avoir révélé l’épisode dans lequel elle aurait pu devenir la méchante du concours, la Portoricaine a révélé qu’avoir été juge à Miss Univers la faisait se sentir très honorée.

«Je me sens tellement chanceux et tellement heureux qu’ils m’aient sélectionné pour faire partie du concours. Je suis fier de pouvoir représenter notre communauté latino », a déclaré l’artiste, après le couronnement en Israël.

Miss Inde, Harnaaz Sandhu, a été la gagnante, suivie de Miss Paraguay, Nadia Ferreira, première dauphine, et Miss Afrique du Sud, Lalela Mswane, deuxième dauphine.

Le jury, en plus d’Adamari, était composé de la fille de Steve Harvey, Lori Harvey, Adriana Lima, l’ancienne Miss Univers Iris Mittenaere, l’ancienne Miss Inde et star de Bollywood Urvashi Rautela, l’actrice philippine Marian Rivera, l’actrice Rena Sofer et Rina Mor.