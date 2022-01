Adamari López « alors ne déconne pas », envoie un message à ses ennemis

Adamari López enverrait un message clair à ceux qui la critiquent | Instagram

L’animatrice et actrice de telenovela séduisante a partagé un message fort à tous ceux ceux qui la critiquent, étant un peu direct, Adamari López aurait décidé de mettre un terme à ses ennemis.

Était un vidéo celui partagé par l’ex-femme de Luis Fonsi et Toni Costa où elle révélerait ce qu’elle avait envie de dire depuis longtemps à plusieurs personnes qui ne se consacraient qu’à la critiquer, il semble donc qu’elle ait décidé de réagir.

Depuis que Adamari López commencé à perdre du poids et à modeler sa silhouette, beaucoup de gens ont commencé à souligner, ce qui est la chose la plus simple qu’ils puissent faire, au lieu de partager un commentaire positif, il est beaucoup plus facile de faire une critique.

Cela peut vous intéresser: Cynthia Rodríguez, en costume cerise accueille le Nouvel An avec amour

Avec plus de 6,8 millions de followers, la plupart l’ont encouragée et flattée sa beauté et surtout sa volonté, car changer nos habitudes n’est pas facile et ce que l’actrice a réalisé en quelques mois n’est pas facile du tout.

Adamari López a réagi à toutes les critiques qui lui ont été faites | Instagram adamarilopez

Beaucoup pensent qu’il a subi une réparation esthétique par chirurgie, bien que López ait affirmé que c’est grâce à l’exercice et à une alimentation équilibrée qu’il a réussi à perdre du poids de manière drastique, nous pouvons immédiatement le remarquer dans ses jambes et les muscles qu’il a développés .

Avec cette vidéo, plusieurs fans ont décidé d’apporter encore plus de soutien à leur idole, car elle est devenue une icône de force et de volonté, notamment parce qu’elle a vécu des situations fortes que tout le monde ne peut surmonter, elle est une survivante du cancer.

Bien qu’il s’agisse en fait d’un audio, la belle Adamari a fait une synchronisation labiale d’un audio, avec lequel elle a mentionné tout ce que beaucoup de ses fans avaient déjà pensé devrait être la réponse de cette belle femme.

Quand ils me disent c’est parce que ce grand corps a été opéré, opère, opère, si tu as de l’argent et que tu veux opérer, opère et ne souffre pas, si tu veux faire de l’exercice fais le, mais ne déconne pas ! », A commenté Adamari López.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il convient de mentionner que cette vidéo a décidé de l’enregistrer car ils ont toujours fait un commentaire sur son corps depuis qu’il a perdu du poids, « il a ce beau corps parce qu’il a été opéré ».

« Bisous pour tous mes beaux gens », a écrit l’actrice dans la description de la vidéo, qui compte 321 788 vues et plus de 13,6 mille commentaires, plusieurs d’entre eux célébrant cette vidéo et la soutenant inconditionnellement, comme ils l’ont toujours fait.

C’est comme ça pour les personnes impliquées qui veulent toujours des explications, vivent leur vie et laissent vivre », a commenté un fan.