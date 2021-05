Adamari López annonce sa séparation d’avec Toni Costa après 10 ans de relation

Adamari López et Toni Costa se sont rencontrés en 2011 lorsqu’ils se sont associés à l’émission de téléréalité «Mira qué baila». À cette époque, Adamari López avait 40 ans et Toni Costa, 25 ans, mais malgré la différence d’âge, une belle amitié a émergé qui s’est peu à peu transformée en amour. La chimie entre les deux pouvait être remarquée à chacun de leurs pas de danse, mais à la fin, un baiser a été le début de cette histoire d’amour qu’ils ont démentie au début devant la presse.

Des semaines plus tard, le couple a été pris ensemble, ils ne pouvaient donc pas continuer à nier la relation. Dans une récente interview, Adamari a déclaré que Toni l’avait convaincue par son bon sens de l’humour, car elle s’était beaucoup amusée avec lui. Il adorait aussi sa façon de danser et de monter sur scène.

Quand ils décident d’être ensemble, le désir d’Adamari de devenir mère est venu et ensemble ils sont allés à divers traitements, mais aucun d’entre eux n’a fonctionné et cette situation a causé des problèmes au couple. À cet égard, l’actrice a commenté: “Ce furent des semaines difficiles pendant lesquelles je n’étais pas très tolérante, je me suis battue pour des choses idiotes, tout me semblait mal et c’était une période très difficile pour moi”, a-t-elle déclaré.

Mais après une situation aussi compliquée, le couple a décidé de se détendre et d’oublier le problème et juste au moment où ils s’y attendaient le moins, Alaia est entré dans leur vie. Jusqu’à présent, ils n’ont pas de date pour le mariage. Comme ils l’ont dit, ils croient que l’engagement doit être présent tous les jours et ce qu’ils ne veulent pas, c’est d’arrêter de se battre pour leur amour.