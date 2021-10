Adamari López aperçoit un chemisier ouvert et a oublié un détail | Instagram

Il a attiré des milliers de regards ! La belle et bien-aimée animatrice de télévision Adamari López a capté plus que l’attention de ses followers sur les réseaux sociaux avec une vidéo d’une blouse ouverte qui révélait son absence d’intérieurs.

La belle présentatrice de Aujourd’hui Il a volé les soupirs de ses abonnés sur Instagram avec les images dans lesquelles il peut être vu avec un chemisier boutonné sombre ouvert et juste un petit nœud pour le maintenir ensemble, mais le décolleté a révélé une partie de ses charmes décorés d’un simple et joli chaîne.

Plus qu’heureux et jovial il a été vu Adamari López Complétant sa tenue avec un pantalon en jean taille haute et des chaussures noires classiques, ses cheveux courts et ondulés caractéristiques volaient au vent pendant qu’elle faisait de son mieux.

L’actrice a également profité de la vidéo pour émettre de bons vœux à ses followers en leur montrant son plus beau visage, joyeux et coquette et en dansant au rythme d’une chanson « collante », la joie rayonne partout.

L’ex de Lusi Fonsi a profité de la description de la vidéo sur son compte Instagram officiel pour inviter ses followers à profiter de cette mélodie avec elle et même partager quelques pas de danse.

Qui m’accompagne dans cette danse ? #baile #serfeliz #foryou #parati, a écrit le célèbre à côté de la publication.

REGARDEZ LA DANSE D’ADA ICI

Adamari López jette un œil à son chemisier ouvert et a oublié un détail. Photo : Instagram.

La publication a été faite il y a un jour sur le compte Instagram officiel d’Adamari López et a dépassé les 290 000 réactions sur le célèbre réseau social. Les adeptes de la célèbre n’ont pas cessé de faire des compliments et des commentaires tels qu’elle est redevenue la même qu’avant et qu’elle a l’air plus heureuse maintenant qu’elle n’a pas de partenaire.

La séparation d’Ada et Toni Costa a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, depuis le début des rumeurs, jusqu’à ce que finalement López l’ait confirmé à Hoy Día et jusqu’à aujourd’hui.

Les larmes aux yeux, l’animatrice a partagé avec son public que la relation avec Costa était terminée et que c’était la chose la plus saine pour elle et sa fille. Il a également indiqué que par respect pour sa fille, puisque la relation de parents les unira toujours, il ne révélerait pas les causes de la séparation, il a également ajouté que tous deux continueront à se voir pour Alaïa.

Des programmes de divertissement tels que Chisme No Like assurent que la fin de la relation de célébrité était une infidélité de la part de Toni Costa, soulignant qu’elle pouvait aussi avoir un goût pour les hommes ; cependant, ils assurent que la cause de la séparation pourrait être une femme.

Actuellement, la nouvelle de ce qui serait la supposée nouvelle partenaire de la danseuse a fait grand bruit et on dit qu’elle fait partie des belles femmes qui assistent à ses cours de danse et qu’elle est une influenceuse.

Face à ces nouvelles rumeurs, Adamari López Il a préféré faire ressortir son meilleur sens de l’humour et répondre par une danse amusante dans le style « Je m’en fous », donnant des sauts euphoriques et une danse qui montre que tout va bien.