Adamari López arbore une tenue coquette et met en valeur ses jambes

Adamari López porte une tenue qui met ses jambes en valeur | Instagram

Encore une fois, Adamari López, animatrice de télévision reconnue et actrice elle a de nouveau porté ses charmes avec un ensemble coquette avec lequel il a montré ses jambes galbées.

est vidéo que l’animatrice de Un Nuevo Día a partagé sur son compte Instagram officiel, est similaire à d’autres avec lesquelles elle a consenti à ses abonnés, elle marche en montrant sa belle silhouette et cette tenue qui captive immédiatement les yeux.

Adamari López Elle est devenue une icône de la beauté grâce à son récent changement physique, dont elle est sortie plus d’un choquée, car ayant quelques kilos en trop, elle ressemble aujourd’hui à une silhouette enviable.

Cela peut vous intéresser: Cynthia González pourrait bientôt quitter Venga La Alegría

« Bon lundi mes belles personnes ! » était la description qu’il a écrite dans sa publication il y a quelques heures, chaque début de semaine pour l’actrice est synonyme du nom du programme qui mène « un nouveau jour » et pas seulement parce que c’est un autre jour, c’est sûrement quelque chose plus que profond.

Dans le cas de López, cela représente un jour de plus qu’il a survécu au cancer, c’est quelque chose que tout le monde aimerait certainement célébrer au quotidien.

Adamari López porte une tenue qui met ses jambes en valeur | Instagram adamarilopez

La tenue que portait l’actrice est en deux pièces, une sorte de salopette en jupe avec un imprimé « pied de poule » avec des boutons sur le devant et aussi une chemise blanche, avec des volants sur le devant qui lui donne une touche bohème et même romantique.

Adamari a décidé d’accompagner sa tenue d’une paire de baskets noires fermées, quant à ses cheveux elle les porte en l’air, grâce à ce look l’actrice et animatrice a l’air plus joviale et surtout belle.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

il y a 8 heures Adamari López Elle a partagé cette vidéo sur Instagram qui d’ailleurs a déjà plus de 157 mille vues, en termes de commentaires elle en a 2972, beaucoup d’entre eux flattent sa belle silhouette et affirment qu’elle est l’une des plus belles femmes.

Le mot « divin » est constamment répété parmi les commentaires que sa publication a en plus de plusieurs emojis avec lesquels vous pouvez immédiatement voir l’amour qu’ils ressentent pour elle ainsi que la plus grande admiration.

Ohhh tu ressembles à quand tu as fait le feuilleton Amigas y Rivales », a commenté un fan.

C’était la publication la plus récente d’Adamari, depuis quelques mois, elle nous surprend avec son contenu quotidien sur Instagram, en particulier le dimanche pour les galas Así Se Baila.