Adamari López balaie le gymnase avec sa routine d’exercice

Adamari López balaie sa routine d’exercice au gymnase | Instagram

L’animatrice et actrice portoricaine Adamari López a conquis ses fans, grâce à sa nouvelle apparence physique, grâce à son s’entraînerPour cette raison, dans certaines vidéos, il a définitivement tout balayé en façonnant sa silhouette.

Depuis sa séparation et son divorce avec Toni Costa, ex-mari et père de sa fille Alaïa, étant l’un des animateurs préférés de l’émission Un Nuevo Día, elle s’était retrouvée en légère prise de poids à cause de sa maladie et de certains médicaments qu’elle avait pris.

Heureusement aujourd’hui Adamari López Il est en parfaite santé, beaucoup a à voir avec l’exercice et son aide constante dans le Gym comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos qu’il a partagées sur ses histoires Instagram.

Il y avait quatre vidéos où elle nous montre juste un peu de sa routine qui peut être quotidienne, elle est sûrement fière des changements physiques qu’elle a eus au cours de ces mois, et même émotive car dans son flux elle a l’air très heureuse, heureuse et positive.

Adamari López a impressionné tout le monde avec son changement physique radical | Instagram adamarilopez

Comme prévu, ses fans la soutiennent comme toujours, lui faisant sentir que tout ce qu’elle a fait est très bien, et ils continueront sûrement à la soutenir, même si certains d’entre eux voudraient qu’elle arrête de perdre du poids car elle a l’air très mince.

Dans ses vidéos, elle utilise des équipements sportifs, l’un d’entre eux consiste à effectuer des redressements assis en position couchée sur le ventre, en tenant ses pieds avec une paire d’élastiques du même appareil tout en s’abaissant avec précaution et en croisant ses mains sur sa poitrine .

Dans le deuxième exercice Adamari López Il charge une barre sans aucun poids, bien que la barre ait un certain poids donc cela compte aussi, ceci pour exercer ses bras.

Le troisième exercice que vous avez effectué pourrait être considéré comme un simple style de burpee, cela consiste à faire une pompe et à vous lever prudemment en arrière avec vos mains vous tenant au sol, vous vous relevez et redescendez au même endroit et vous vous étirez dans une position lézard et en refaire un.

Dans l’exercice d’origine, lorsque vous atteignez le sommet, vous deviez faire un petit saut et refaire le même exercice, peut-être que le conducteur est nouveau dans ce type d’exercice qui nécessite beaucoup de résistance et de force dans les bras et abdomen.

Pour finir et pour détendre un peu les muscles, Adamari faisait un peu d’elliptique, pour finir d’étirer les muscles et terminer sa routine.