Adamari López célèbre la vie, laisse le mauvais derrière dans une mini-robe

Adamari López célèbre la vie, laisse le mal derrière elle dans une mini-robe | Instagram

Profiter de la vie, parce qu’il n’y en a qu’une ! C’est le message d’empowerment que la chère Adamari López envoie avec une seule photographie, avec laquelle il est plus que clair qu’elle célèbre la vie, sa vie.

Le présentateur de Aujourd’hui Elle a surpris ses followers avec une tenue plus que coquette, ceci exactement après avoir célébré la journée contre le cancer, une maladie qu’elle a heureusement réussi à vaincre il y a 17 ans.

Adamari López Elle a montré à quel point elle est belle et forte aujourd’hui et a célébré sa nouvelle vie avec une mini-robe marron au design qui a enchanté les téléspectateurs et les internautes. La belle ex de Luis Fonsi a partagé une photo de sa tenue sur ses stories Instagram.

Sur la photo, vous pouvez voir l’actrice posant aussi souriante que possible avec ses cheveux courts et ondulés caractéristiques, son maquillage tout à fait naturel et ses talons séduisants ; mais sans aucun doute, elle a attiré l’attention de tout le monde en portant la robe avec sa nouvelle silhouette.

La robe coquette en question est brune avec une touche dorée, en haut assez ample et en bas ajustée aux hanches d’Adamari López pour mettre en valeur sa silhouette et bien sûr, suffisamment courte pour que ses jambes galbées paraissent au maximum à la télévision.

Adamari a précisé le 19 octobre que le cancer est toujours son combat car bien qu’heureusement il ne soit plus dans son corps, elle continue de soutenir toutes ces femmes et ces hommes qui pourraient traverser cette période difficile.

Adamari López célèbre la vie, laisse le mal derrière elle dans une mini-robe. Photo : Instagram.

Le communicateur a célébré ce jour en partageant une photographie d’il y a des années dans laquelle on peut voir une très jeune et belle Adamari López avec un air de tendresse toujours sur son visage, mais plus guerrière que jamais, puisqu’elle découvre une partie de son chemisier pour quitter le vu son empreinte de lutte. L’image forte a été partagée sur son compte Instagram officiel et vous pouvez y voir Ada de la manière la plus naturelle, avec ses cheveux détendus et avec une expression unique, l’expression de la victoire après une dure bataille.

C’est avec cette photographie que l’ex de Toni Costa a invité ses followers, hommes et hommes, à s’explorer, à se rendre chez le médecin et à agir au plus vite pour éviter que cette maladie n’emporte plus de proches.

Malgré la gravité de la maladie, Adamari López Elle a montré qu’il est possible de la vaincre et d’être victorieuse, à l’heure actuelle, c’est une femme en parfaite santé et belle et a une fille presque identique à elle, également en parfaite santé.

Cette femme est un espoir pour beaucoup de ceux qui traversent cette épreuve, Ada est arrivée à une époque de complète jeunesse et où la beauté et la célébrité étaient à leur apogée, ce qui montre clairement que la maladie ne demande pas la permission, ni il respecter l’âge, le sexe ou la position sociale.