Adamari López change devant la caméra et fait sensation | Instagram

« Les changements sont toujours bons », c’est la façon positive dont la belle Adamari López voit la vie et l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le public l’aime et plus encore à cette occasion dans laquelle l’hôte de Aujourd’hui fait sensation en se changeant devant les caméras.

Loin de ce que beaucoup vont penser, la belle actrice n’a pas montré grand-chose dans la courte vidéo qu’elle a réalisée pour Tik Tok et partagée sur son compte Instagram officiel, comme le célèbre Adamari López oui, il a été modifié, mais il n’a montré que le résultat final de chaque changement.

La belle présentatrice de télévision est apparue devant la caméra dans un beau jean de saison moderne et une chemise sans fermer ses boutons et précisant qu’elle ne portait pas d’intérieur.

Après ce changement dans lequel l’ex de Toni Costa s’est montrée avec encore plus de blouses à la main, elle a continué à les modeler pour ses followers sur les réseaux sociaux et le résultat a fait fureur parmi les internautes.

Adamari López a été vue avec différentes tenues en noir et blanc qui avaient toutes quelque chose en commun, elles étaient courtes et parfaitement ajustées à sa taille, car il faut montrer la nouvelle silhouette !, Que son travail lui a coûté pour y parvenir.

Adamari López se transforme devant la caméra et fait sensation. Photo : Instagram.

La star d’Así se baila a modelé les vêtements dans son style et comme une professionnelle et a montré ses courbes à la perfection devant la caméra, montrant une fois de plus à quel point elle est belle; ajouté un joli message à côté des courtes images.

Les changements sont bons, vous ne trouvez pas ? #foryou #parati #postivasiempre #happiness, a écrit Ada à côté de la vidéo.

Cette belle femme a partagé l’enregistrement il y a 19 heures et a dépassé les 100 000 réactions sur son compte Instagram officiel. Il n’a pas fallu longtemps aux abonnés pour la remplir de compliments et d’observations dans la zone de commentaires.

Les internautes ont indiqué que Adamari López c’est vraiment magnifique; Cependant, beaucoup ont convenu que les jeans qu’ils portaient n’étaient pas jolis ou du moins qu’ils ne la favorisaient pas, ils ont également convenu que les chemisiers étaient jolis et certains lui ont même demandé où ils étaient vendus.

Ada a été extrêmement surprise par son relooking ces derniers mois ; Bien que son combat soit loin derrière, car il est de notoriété publique que la présentatrice de télévision luttait depuis longtemps pour perdre du poids avec un changement de régime alimentaire et d’entraînement.

Il y a ceux qui assurent que la perte soudaine a été donnée à « un peu d’aide », car apparemment les efforts qu’Adamari avait déployés, qui étaient nombreux, n’avaient pas été suffisants pour atteindre son objectif, qu’elle a enfin atteint.

À l’heure actuelle, on voit une Adamari López plus souriante, joviale et sûre d’elle, les followers les plus attachés à l’actrice ont partagé qu’ils adorent la voir de cette façon et que cela leur rappelle quand elle a commencé sa carrière quand elle était assez Jeune.

En raison de son charisme et de sa chaleur, cette belle femme a toujours été très à l’abri du public, qui aime la voir dans des émissions comme Hoy Día et être un juge strict dans l’émission de téléréalité Así se baila, où elle partage des crédits avec Mariana Seoane et Christián de la Source.