Adamari López commence l’année avec une tenue en latex noir opaque

Adamari López commence l'année en imposant la mode avec une tenue en latex

Le célèbre animateur de télévision Adamari López a décidé de commencer la semaine avec un vidéo avec laquelle il finira sûrement par imposer la mode à ses millions de followers sur Instagram, avec une belle tenue en latex dans une couleur noire et opaque.

Pour de nombreuses célébrités du divertissement, commencer une nouvelle année a peut-être été l’occasion idéale de commencer à montrer de nouvelles tenues séduisantes, comme ce fut le cas avec Adamari López.

Bien qu’à vrai dire dans son cas particulier, tout vêtement qu’il a partagé sur Instagram pourrait être considéré comme nouveau, d’autant plus qu’il a commencé à perdre du poids et à changer radicalement son corps grâce à la routine d’exercices qu’il a commencée depuis des années.

Apparemment, dans sa vidéo, il semble qu’elle soit chez elle, car le chauffeur et célèbre actrice est dans un grand patio avec de l’herbe verte bien entretenue, au bas de l’image on peut voir des diapositives et des jeux que sa fille utilise sûrement Alaïa.

Adamari López se vante toujours de sa beauté à chaque occasion | Instagram adamarilopez

Dans sa vidéo on entend la voix de Meghan Trainor en fond sonore avec sa chanson Title, tandis que l’ex-femme de Toni Costa porte un palazzo ou vous le savez aussi en combinaison, celle-ci est noire sans manches et avec un col en « V ».

Ce qui est captivant dans la tenue, c’est qu’elle est noire et que le tissu semble être un latex opaque, comme un modèle entier Adamari López il s’approche petit à petit vers la caméra, quand il arrive au point il pose un peu et bouge ses hanches une fois qu’il tourne un peu.

On peut aussi voir ses belles baskets qui bien sur sont aussi noires avec une plateforme et des talons hauts, le dos est rouge donc ça ressort.

Dans sa description, il a mentionné qu’il avait l’attitude de mardi et qu’il devrait s’amuser, ce qu’il a évidemment fait dans les images, qu’il a d’ailleurs mentionné il y a 8 heures sur son Instagram officiel.

Cela devrait toujours être l’attitude d’Adamari… L’attitude d’un gagnant, et ignorer les commentaires haineux », a commenté un fan.

Jusqu’à présent, il a plus de cent mille vues et 1.358 commentaires où une partie de ses fans l’encouragent et conviennent qu’il devrait toujours avoir cette attitude, pas seulement le mardi, c’est-à-dire quand il a partagé la vidéo.

Ma totale admiration pour cette belle, belle femme, mère et professionnelle à la fois », a commenté un internaute.