Adamari López danse sexy vêtue d’une micro-combinaison orange

Adamari López danse la lambada avec une jolie combinaison orange

Utilisant ses talents de danseuse, d’animatrice de télévision et chouchou des internautes, la belle portoricaine Adamari López elle a montré ses jambes galbées vêtue d’une belle combinaison orange avec laquelle elle a conquis ses fans alors qu’elle était dansant.

« La danse interdite » ; ainsi la mélodie de Kaoma intitulée « la lambada« Lancé en 1989, cette danse séduisante était connue pour avoir beaucoup de contacts et des mouvements de hanche marqués, ce qu’Adamari López a mis en pratique dans sa dernière vidéo sur son Instagram.

Elle l’a partagé il y a à peine 7 heures sur son compte Instagram officiel, Adamari a mentionné qu’elle se préparait pour sa prochaine danse à Así se Baila, où elle, comme Mariana Seoane et Cristián de la Fuente, sont juges.

En m’entraînant pour ma danse demain à Así Se Baila, mon beau peuple ne le manque pas ! « , a commenté Adamari López.

L’actrice et animatrice porte un tout petit combinaison orange courte, donc ses jambes galbées sont exposées, en haut elle n’a pas de manches car le dessin est croisé, laissant un peu ouvert sous ses charmes.

Adamari López danse la lambada avec une jolie combinaison orange

Le design n’est pas complètement ajusté, en fait il semble être adapté à sa belle silhouette donc danser un peu avec ce mouvement des hanches le fait paraître encore plus, le conducteur porte une paire de baskets dans un bracelet de couleur nude, avec eux rend vos jambes plus longues.

J’aime la résilience de cette femme. « » Tu es spectaculaire et belle « , ont commenté certains fans.

En seulement sept heures Adamari López Il a déjà plus de cent mille reproductions et aussi plus de deux mille commentaires, dont plusieurs de ses amis et collègues de l’émission ainsi que de ses fans.

Grâce au fait que l’animatrice de l’émission Un Nuevo Día dansait dans une sorte de pièce ou peut-être de hall composé d’un beau sol aux couleurs variées, d’un divan et d’un mur bleu clair frappant qui faisait ressortir le ton de sa tenue immédiatement.

Certains internautes n’ont pas perdu de temps pour corriger la posture de cette beauté portoricaine, certains d’entre eux lui ont donné de très bons conseils, qui dans le cas où l’ex-femme de Toni Costa lisait elle pourrait améliorer sa présentation dimanche et offrir un meilleur spectacle.