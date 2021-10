Adamari López devient Jennifer Lopez pour Hoy Día

Adamari López devient Jennifer Lopez, « La Diva ici » | Instagram

Belle et spectaculaire ! La belle conductrice de Aujourd’hui, Adamari López a surpris tout le monde en devenant ni plus ni moins que Jennifer Lopez pour l’émission d’aujourd’hui. L’ex de Toni Costa n’a pas hésité à montrer sa beauté à la télévision ce jour-là et s’est déguisée en faisant allusion au prochain Halloween de rien de plus et rien de moins que JLo.

Sur son compte Instagram officiel, vous pouvez voir quelques courtes vidéos dans lesquelles la belle actrice a donné vie à la Diva du Bronx avec une robe spectaculaire pleine de paillettes et de transparences et des cheveux vraiment impeccables.

Dans la vidéo, vous pouvez lire le « la diva est arrivée » et « JLo », ce moment Adamari López Elle marche sur le tapis rouge en étant capturée par les caméras dans sa promenade coquette et pendant qu’elle exhibait le mannequinat.

Un plan ultérieur montre l’ex de Luis Fonsi de près et plus qu’attirant dans l’élégante robe qui gaine ses courbes à la perfection. L’image était complétée par d’énormes « boucles d’oreilles » brillantes et ses cheveux en vagues spectaculaires.

Mais ce n’était pas tout, la belle Adamari López a surpris avec une tenue plus dans le style de Jennifer López, alors qu’elle apparaissait à l’écran avec des baskets très hautes, un short en jean court, un haut argenté plutôt court et une veste en jean, que JLo dans la vidéo de Changer le pas.

La Diva est là, Adamari López devient Jennifer Lopez. Photo : Capturer.

La belle présentatrice de télévision a dansé sur la musique de la Diva du Bronx et de J Balvin, comme l’un de ses compagnons a également donné vie à ce personnage, c’était assez drôle aujourd’hui ce vendredi.

Adamari a été une partie importante de l’actualité du divertissement ces derniers mois, des rumeurs de sa séparation avec Toni Costa, à la confirmation au milieu de l’appel du matin dont elle fait partie et maintenant, avec les rumeurs d’un nouvel amour pour partie du danseur.

On dit que la petite amie de l’ex Adamari López Cela commence déjà à causer des désagréments, puisque selon Gossip No Like, le danseur aurait reçu son nouvel amour à la maison et aurait cessé de rendre visite à sa fille Alaïa pour s’occuper de sa compagne.

Dans le même programme d’émission YouTube, il a été géré que la relation entre Costa et la femme est si sérieuse qu’ils vivraient ensemble, quelque chose qui s’est probablement déjà produit, alors Ada aurait contacté l’ex de la femme pour savoir ce que le père de votre fille se lance.