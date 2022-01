Adamari López dit au revoir à 2021 avec une vidéo de compilation

Adamari López dit au revoir à 2021 avec une vidéo de toutes ses réalisations | Instagram

La célèbre actrice Adamari López a partagé un vidéo où il a montré la plupart sinon toutes les réalisations qu’il a eues tout au long de 2021, dans ces images de compilation, nous pouvons trouver une partie de son changement physique et la participation qu’il a eue à différents événements et programmes.

Tout au long de cette année Adamari López L’actrice et animatrice de télévision coquette n’a jamais cessé de partager du contenu, malgré sans doute pas l’une de ses meilleures années, étant donné qu’elle a connu un deuxième divorce.

L’animatrice de l’émission Un Nuevo Día, a traversé des situations et des changements extrêmement importants au cours de cette 2021 en plus de son divorce, le plus impressionnant a été son changement physique, avec lequel elle a laissé plus d’un impacté.

L’air parfait dans chacune des images qui apparaissent dans cette vidéo, Adamari López nous a donné une infinité de Photos qui faisaient partie de cette année qui, pour beaucoup de gens, est devenue l’une des plus imprudentes et chaotiques.

Adamari López est devenu une icône de l’amélioration personnelle | Instagram adamarilopez

Cela est dû à la pandémie qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde, et même s’il semblait qu’elle était déjà sous contrôle, une nouvelle variante est arrivée et a commencé à affecter davantage de personnes.

Comment tu te souviens Adamari López Elle faisait partie des trois juges de l’émission de téléréalité « Así Se Baila », elle était également présente à l’un des événements les plus importants de l’année du concours Miss Univers, et elle était également l’un des juges invités.

Les photos étant seules ou avec de grands amis et évidemment sa fille et son ex-partenaire sont celles qui apparaissent tout au long de la vidéo, il faudrait avoir de très bons yeux pour admirer chacune des photos ou simplement la mettre en pause.

Si vous êtes un fan de l’hôte qui a été un peu critiqué dans ce concours pour certains commentaires qu’elle a faits à propos de l’un des participants, même si bien sûr, elle a ensuite clarifié toute la question et a été résolue.

Quant à sa description, elle a simplement écrit « bye bye 2021 », bien décidée à commencer une nouvelle année avec toute l’émotion et le dévouement à son travail comme elle l’a toujours fait et surtout en compagnie de sa fille adorée Alaïa.

Malgré le fait qu’elle ait divorcé de Toni Costa, la belle conductrice n’a pas cessé de maintenir le contact avec lui et le meilleur de tous, c’est qu’elle l’a fait de la meilleure des manières, puisque sa relation avec son ex-partenaire dépend du fait qu’elle affecte ou non sa fille. ou non, les voyant séparés.