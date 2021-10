Adamari López éblouit avec une robe dorée décolletée

. Voici à quoi ressemblait Adamaris López en octobre 2015, lors d’un événement à New York.

La portoricaine Adamari López a soupiré lors du septième gala du programme Así se Baila, sur Telemundo, avec une minuscule robe bustier dorée, des talons et des accessoires de la même couleur, et ses cheveux en queue haute.

L’actrice et animatrice de télévision a téléchargé une série de photos sur son compte Instagram montrant une figure enviable. « Septième gala de #Asisebaila. Heureux de faire partie de cette belle équipe @telemundorealities », a-t-il écrit dans la publication qu’il a partagée avec ses plus de 6 millions de followers.

« Certainement, vous auriez dû divorcer il y a des années… Vous êtes super mignon » et « Beaucoup aimeraient atteindre 50 ans et ressembler à ça », étaient quelques-uns des commentaires de ses followers. Même le look de l’actrice a provoqué la réaction du styliste Jomari Goyso, juge d’Así se baila et rival de la pom-pom girl dans l’espace, qui a écrit « Ce costume et ce look, wow !! Joli ».

Plus tard, la portoricaine de 50 ans a publié une vidéo dans laquelle on la voit soulever la fermeture avant de la robe et le modeler. « N’oubliez pas que nous valons tous de l’or. Combien de carats me donnent-ils ?, a-t-il écrit, auquel ses followers ont répondu : « Tu es royal, je te regarde et ça me donne envie de m’en séparer », « Belle, une vraie guerrière de la vie. Que Dieu vous bénisse Adamari ».

Régime et exercice

La portoricaine ne cesse de surprendre avec sa silhouette élancée. D’après ce qu’elle a elle-même raconté, elle a déjà perdu plusieurs kilos, le tout grâce à une routine d’exercices rigoureuse et un régime spécial, puisqu’elle est ambassadrice du programme WW (anciennement connu sous le nom de Weight Watchers) depuis plus d’un an, qui consiste à aider à créer de saines habitudes alimentaires grâce à un système de points pour chaque type d’aliment.

En janvier 2020, la présentatrice de télévision a annoncé #elretodeAda via ses réseaux sociaux, annonçant qu’elle se concentrerait sur la perte de poids de manière saine pour donner le bon exemple à sa fille. Il y a quelques mois, il a posté une photo sur son compte Instagram en train de s’entraîner avec son coach.

« Mon beau peuple ! Un autre mois qui se termine et un autre que je célèbre avec gratitude et bonheur pour continuer à me concentrer sur mon bien-être et ma santé ! J’ai tellement à vous remercier tous, ma famille @ww et cette femme qui chaque jour me pousse à tout donner quand on s’entraîne ! Merci @jtbodyconcept de m’avoir aidé à rester concentré sur mon objectif cet été et d’avoir pu continuer à être l’exemple et le modèle que je veux être pour ma bien-aimée @alaia. Je suis sûre que vous aussi, vous pouvez vous remonter le moral, fixer vos objectifs et parcourir avec moi ce chemin pour vivre pleinement et prendre soin de vous !