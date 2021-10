Adamari López en danger Juan de Dios Pantoja testé positif | Instagram

Énorme scandale à Así se baila !, l’émission de téléréalité Telemundo qui a connu un énorme succès est en effervescence car l’un de ses participants, Juan de Dios Pantoja, a été testé positif, alors Kimberly Loaïza, Adamari López, le reste de la distribution, les participants et la production sont en danger.

Comme il était devenu connu dans ses histoires Instagram, JD Pantoja Il a partagé qu’il avait un peu peur de présenter certains symptômes de la maladie; Cependant, il a également exprimé qu’il était calme puisque lui et sa femme, Kim Loaiza, avaient donné un résultat négatif au test qui leur est régulièrement appliqué dans l’émission télévisée Así se baila, à laquelle ils participent.

Mais la mauvaise nouvelle est arrivée, puisque le youtubeur a révélé sur ses réseaux sociaux qu’un test PCR avait été réalisé qui a finalement donné un résultat positif au Covid-19 ; Dans les images, vous pouvez entendre le « Je ne peux pas le croire » de Kimberly Loaiza.

L’influenceur a partagé la nouvelle pour ses followers sur les réseaux sociaux et a indiqué qu’il n’aurait pas à s’inquiéter car il suivrait les instructions des médecins ; Cependant, ce qui a provoqué une grande agitation, c’est qu’il a partagé des images dans lesquelles on peut encore voir Juan de Dios Pantoja vivre avec sa famille.

Après cela, JD Pantoja serait parti faire une balade en kayak, une action que le chanteur de Mazatlan a fait seul. Même ainsi, l’inquiétude dans les réseaux sociaux et dans la production d’Así se baila est à son maximum.

Adamari López en danger Juan de Dios Pantoja a été testé positif. Photo : Instagram.

On dit qu’avant le positif de Juan de Dios Pantoja On pourrait parler d’une épidémie au sein de la production du concours de danse et même les juges, Adamari López, Christián de la Fuente et Mariana Seoane pourraient être en danger, puisque dimanche dernier il est apparu avec Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez sur la piste de danse et a vécu avec Beaucoup de gens.

La famille Jukilop n’a cessé de montrer ses mots d’affection et de soutien à JD Pantoja et Kimberly Loaiza, mais il y a aussi eu ceux qui disent que tout cela pourrait être un mensonge auquel Pantoja a répondu sur ses réseaux sociaux « Je ne plaisante pas. »

Ce qui inquiète également beaucoup les adeptes de ce couple populaire, ce sont leurs enfants, car dans les histoires Instagram de Juan de Dios Pantoja ces derniers jours, vous pouvez voir à quel point ils ont été proches de Kima Sofía et Juanito, leurs deux jeunes enfants.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si plus de personnes de la production d’Así se baila