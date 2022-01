Adamari López, en faisant un peu d’exercice, attire les regards

Adamari López attire les regards en faisant un peu d’exercice | Instagram

L’animatrice et actrice Adamari López nous a montré un changement physique coquette pendant quelques mois, dans un vidéo qui a partagé semble faire un peu exercer voler les regards de ses partisans.

Sans aucun doute, cette coquette animatrice de Un Nuevo Día partagée a décidé de commencer l’année avec l’attitude la plus positive, comme en témoignent plusieurs de ses publications en janvier, où elle est très divertissante et comique.

Avec une touche plus que sympa, c’est comme Adamari López Il s’est consacré au partage de contenu précisément sur son compte Instagram officiel, où il a publié cette vidéo divertissante.

López portait une tenue de sport qui a immédiatement attiré l’attention, non pas à cause du design, mais plutôt à cause des couleurs, elle avait un imprimé animal en bleu.

La belle pilote Adamari López nous a tous surpris avec son changement physique impressionnant | Instagram adamarilopez

Alors qu’il portait une paire d’haltères, il les a soulevés et abaissés avec une grande facilité, cela pourrait être un signe que son changement physique a bien été dû à la persévérance et à la discipline au moment de l’exercice, c’est pourquoi il a également attire l’oeil du public immédiatement.

Une fois que la caméra zoome sur l’hôte d’origine portoricaine comme Chayanne, Daddy Yankee et Ricky Martin, elle commence à dire un son préenregistré.

Si la montagne ne va pas à Muhammad, ps Mahona ne va pas le supplier, car je cherche une pincée3 de montagne et maintenant, même si tu étais la seule montagne, c’est plus moi ou pinch3s Muhammad je m’appelle », a déclaré Adamari Lopez.

« Déplacer des montagnes! » C’est la description qu’il a partagée dans la publication, qui compte plus de 86 000 reproductions en 10 heures depuis sa publication, nous avons également trouvé 2 305 commentaires au total.

Ce que leurs fans pensaient

Certains internautes, comme prévu, ont immédiatement commencé à la soutenir et à lui dire qu’elle était la plus belle, mais ils lui ont également demandé de ne pas perdre de poids, car elle avait l’air extrêmement mince.

D’autres se sont simplement consacrés à la critiquer, en attendant tout détail qui pourrait être souligné pour la faire se sentir mal, curieusement les mauvais commentaires pour Adamari López Ils ne l’affectent plus car elle a décidé que ce ne sont que des commentaires et c’est tout.

Étant positive et ne prenant que les bonnes choses que lui offrent les internautes, la famille et les amis, Adamari ne semble pas être dérangée par toutes les choses négatives qui lui sont arrivées, elle est devenue une experte dans l’ignorance et la simple reconnaissance.