Adamari López envoie un message à ses ex-partenaires dansant de manière coquette

La danse Adamari López pourrait envoyer un message à ses ex-partenaires

Pendant longtemps, Adamari López est devenue une icône de la lutte, alors maintenant qu’elle a partagé cette vidéo qui pourrait aussi être un message pour leur ex-partenaires, a montré toute sa bravoure.

Cette animatrice de télévision coquette et à succès a gagné l’affection et l’admiration de millions de personnes, grâce à son histoire personnelle, elle a réussi à survivre à un cancer et à deux divorces avec deux hommes qui étaient peut-être l’amour de sa vie à l’époque.

Bien que peut-être certaines personnes voyant le vidéo d’Adamari López alors qu’il danse une bachata, ils penseraient tout de suite que c’est un message fort pour le chanteur Luis Fonsi et le danseur Toni Costa, pour d’autres c’est un message d’amélioration.

« La meilleure version de moi » de la chanteuse Natti Natasha à côté de Romeo Santos est la mélodie que danse Adamari, avec des mouvements lents de ses hanches et de ses jambes galbées.

Adamari López est une femme admirée par des millions | Instagram adamarilopez

Chaque jour étant la meilleure version de moi », a écrit Adamari López.

Avec ce message fort pour ses fans, l’animatrice et actrice coquette de Porto Rico se motive au jour le jour, ce qui contamine sûrement ses millions de followers, depuis qu’elle a décidé de changer son mode de vie.

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue d’un joli short rose qui nous permet d’admirer ses belles jambes galbées, qu’elle a allongées avec des baskets à bracelet beige.

En haut, elle porte un haut à manches courtes blanc, avec un imprimé clair de couleur rose pâle, dans ses cheveux comme accessoire, elle porte un bandeau blanc avec un nœud sur le dessus.

Divorces d’Adamari López

Adamari López était marié au célèbre interprète de la chanson à succès « Despacito » Luis Fonsi, de 2006 à 2010, juste au moment où un cancer a été détecté, on dit que le chanteur a décidé de la quitter lorsqu’il est tombé malade.

C’est pourquoi pendant un certain temps et peut-être à ce jour, Fonsi continue d’être un personnage désagréable pour certaines personnes, pour avoir soi-disant abandonné sa femme malade.

Son second mariage était avec Toni Costa, avec qui il a eu sa fille Alaïa, la danseuse bien connue s’est mariée de 2011 à 2021, c’est en début d’année que la nouvelle de leur séparation a été partagée, ce qui a touché l’actrice. beaucoup.

C’est sûrement pour cette raison qu’elle a décidé de perdre du poids et de retrouver sa silhouette, étant donné qu’en raison du type de traitements auxquels elle a été soumise, elle a pris du poids, ce qui a sûrement rendu assez difficile pour elle de perdre du poids plus tard.

Aujourd’hui, nous la voyons non seulement plus belle physiquement mais aussi émotionnellement, Adamari López est devenu une icône de force pour les autres femmes.