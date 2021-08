Adamari López est «en pause» sur Tony Costa

L’actrice a également révélé que tout ce qu’elle voulait, c’était prendre la bonne décision. “C’est une période d’incertitude à cet égard et je demande à Papa Dieu beaucoup de sagesse pour prendre les bonnes décisions et les bons choix. C’est ce que je peux dire ».

Toni Costa et Adamari Lopez. (Instagram / Toni Costa)

D’autre part, Adamari López a révélé il y a quelques jours le régime qu’elle suit depuis plusieurs mois et qui lui a fait perdre environ 10 kilos. Des protéines, des légumes, des glucides et une routine d’exercices bien conçue ont été la clé de son impressionnante transformation physique ; Cependant, certains prétendent que ce changement ne s’est pas produit aussi naturellement qu’il y paraît. Elle a déclaré que la seule fois où elle a été hospitalisée était due à un cancer du sein diagnostiqué en 2005.

Adamari Lopez. (Instagram / Adamari Lopez.)

«Je n’ai pas subi d’opération bariatrique, ce n’est pas dans mes plans d’avoir des opérations. Après un cancer, qui est la seule opération que j’ai subie de toute ma vie, je ne suis pas allé à l’hôpital”, a-t-il déclaré au journal espagnol La Opinion.

«(Ce que j’ai fait) a été de me concentrer et d’être un peu plus strict avec moi-même. Au début, quand j’ai commencé avec WW (Weight Watchers), j’ai perdu environ 10 livres (un peu plus de quatre kilos), et j’ai aussi commencé à faire de l’exercice et la première partie s’est plutôt bien passée. La pandémie est arrivée et je pense qu’elle nous a tous bouleversés à bien des égards, et nous avons dû nous recentrer sur tous les aspects de la vie. »