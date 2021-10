Adamari López et Alaia adoucissent les réseaux avec une nouvelle carte postale | Instagram

Les reines des citrouilles !, Adamari López et Alaïa une fois de plus, ils ont touché et surpris les réseaux sociaux avec une nouvelle carte postale mère et fille, la même avec laquelle ils accueillent l’automne et une date très célèbre aux États-Unis, Halloween.

Avec un fond plein de citrouilles, le chauffeur de Aujourd’hui et sa belle fille a posé comme des professionnels pour la photographie dans laquelle ils sont plus que beaux en profitant des citrouilles et de la nature.

Pour la jolie carte postale, Adamari López et Alaïa portait des tenues plutôt cool et jolies; L’actrice s’est entièrement vêtue de blanc avec une longue robe de plage et un chapeau plutôt élégant et n’a utilisé qu’une montre et son visage naturel en complément.

De son côté, la belle Alaïa, la fille qu’elle a eue avec le danseur Toni Costa, portait une belle robe blanche avec un imprimé coloré et sans manches, une tenue qu’elle a complétée par de belles bottes de style cowboy marron et un smiley de couleur rouge. petite fille était rassemblée en une jolie tresse.

La pose qu’Adamari López a prise devant sa fille a rempli beaucoup de tendresse, alors qu’elle s’accroupissait pour être à la hauteur de sa petite fille et lui prêter toute son attention, sur la photo, ils se sont tous les deux jetés des regards affectueux et un tendre sourire.

Adamari López et Alaia adoucissent les réseaux avec une nouvelle carte postale. Photo : Instagram.

Dans la description de la photo, l’actrice a également partagé qu’à cette période de l’année, la citrouille fait partie de nos vies, à la fois comme décoration et dans la cuisine et le meilleur exemple est le prochain Thanksgiving et Halloween.

La photo de la mère et de la fille a été partagée il y a 19 heures sur le compte officiel d’Adamari López et a obtenu plus de 19 000 réactions sur le célèbre réseau social. La boîte de commentaires était remplie de compliments et de mots gentils pour Ada et Alaïa.

Les internautes ont convenu que la mère et la fille sont vraiment belles et belles ; et ils ont même souligné l’énorme ressemblance entre les deux, les décrivant comme « deux gouttes d’eau », ce qui est vraiment évident.

Le côté maternel du juge d’Así se baila est quelque chose que ses disciples adorent, car ils sont vraiment touchés par la façon dont elle aime et prend soin de sa petite fille ; De plus, Alaïa est arrivée en cadeau quelque temps après qu’Adamari López ait vaincu le cancer.

Adamari López Il a rencontré le danseur Toni Costa dans un concours de danse, où il était son partenaire et là l’amour est né, quelque temps plus tard, sa belle fille est entrée dans sa vie, qui est en effet très similaire à la célèbre.

Malheureusement, il y a quelques mois, Adamari López a révélé sa séparation avec Toni Costa. C’était au milieu des rumeurs que l’animatrice de télévision n’avait d’autre choix que de partager sur Hoy Día ce qui se passait dans sa vie personnelle.

Sans donner beaucoup de détails à ce sujet, Ada a partagé qu’il était plus sain d’être loin de la danseuse et qu’elle ne parlerait pas des raisons de respecter sa fille, puisqu’il y aurait toujours une relation en tant que parents d’Alaïa.