Adamari López et la raison pour laquelle elle a divorcé de Toni Costa | Instagram

La belle actrice et conducteur Adamari López a été sincère avec ses followers et raconte pourquoi il s’est séparé du célèbre danseur Toni Costa, Eh bien, beaucoup de gens ont été surpris par cette nouvelle lorsqu’elle a été révélée publiquement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, Adamari López a annoncé qu’elle avait décidé de se séparer de son mari Toni Costa et même l’actrice a expliqué la raison pour laquelle elle avait pris cette décision.

À l’occasion d’Adamari López et de sa fille en couverture du magazine People en Español il y a quelques mois, l’animatrice a offert une interview dans laquelle elle a parlé de la nouvelle étape de sa vie où elle n’est plus avec Toni Acosta.

C’est ainsi qu’en l’interrogeant sur son séparation Du père de sa fille, qu’elle a rencontré dans une émission de télé-réalité dans laquelle ils étaient tous les deux en couple, elle a déclaré que la décision n’était pas un caprice et qu’elle avait une raison.

Quelque chose que l’actrice a également révélé que son mari lui avait toujours fait défaut à plusieurs reprises au cours des 10 années de leur mariage, ce qu’elle n’allait plus permettre.

Nous traversions une situation qui s’était produite plus d’une fois et que je n’allais pas me permettre. Après tout ce que j’ai vécu, je ne peux pas me le permettre. Ce qui se passait n’était pas la bonne chose à faire ».