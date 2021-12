Adamari López et la raison pour laquelle j’ai perdu plus de 15 kilos

Le beau conducteur et l’actrice portoricaine Adamari López a révélé la raison pour laquelle elle a décidé de perdre du poids, car tout au long de son voyage, elle a réussi à perdre plus de 15 kilos et a l’air méconnaissable.

C’est vrai, finalement l’actrice Adamari López a avoué qu’elle avait réussi à perdre 15 kilos et son processus a été montré sur les réseaux sociaux.

La vérité est qu’Adamari López continue de surprendre sur les réseaux sociaux pour son incroyable changement physique et récemment, il a avoué que la raison du grand changement était sa fille.

Après avoir passé Noël avec sa fille, elle a avoué ce qui l’a motivée à perdre les kilos en trop qu’elle avait et c’est qu’elle dit vouloir améliorer son mode de vie pour sa fille.

L’animatrice et actrice Adamari López est sans aucun doute spectaculaire, après avoir perdu 15 kilos et elle l’a fait pour améliorer sa santé, puisque très récemment elle a annoncé que cela avait donné un nouvel élan à sa vie.

Adamari a révélé que son souhait était d’être en meilleure santé et d’avoir une meilleure qualité de vie avec sa fille.

Du fait qu’elle dit que lorsqu’elle a voulu jouer avec sa fille, elle s’est toujours retrouvée très mariée et même, à plusieurs reprises, ils n’ont pas joué pour la même raison.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Adamari López a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2015, alors qu’elle était en couple avec le chanteur Luis Fonsi et après avoir surmonté sa dure bataille, l’animatrice a déclaré qu’elle avait pris du poids.

Le chauffeur a assuré que la meilleure chose pour elle était de trouver un moyen de perdre les kilos en trop.

Cependant, Amadari dit que ce qui lui a donné envie de perdre du poids, c’est sa fille et le fait de pouvoir passer du temps de qualité avec elle.

Adamari a commencé sa carrière à l’âge de six ans, aux côtés de l’actrice portoricaine Johanna Rosaly et du chanteur vénézuélien José Luis Rodríguez « El Puma », dans la production Telemundo channel 2 du roman Cristina Bazán.

WAPA-TV l’a ensuite choisie pour le rôle de la fille d’Iris Chacón et Daniel Guerrero dans Je sais qu’il mentait, elle avait alors neuf ans et on lui a confié l’un des rôles les plus importants du roman.

Puis, en 1983, il obtient un petit rôle en deux chapitres dans Vivir para ti, et après cela, il décide de se consacrer à ses études.

Il a obtenu une licence en communication de l’Universidad de Sagrado Corazón à Santurce, Porto Rico.

Et après avoir atteint un âge mûr, elle est revenue, participant à plusieurs pièces au Teatro Tapia de Puerto Rico, le principal et le plus ancien théâtre de San Juan, là-bas, elle a attiré l’attention des producteurs mexicains qui l’ont invitée à se rendre dans leur pays pour auditionner. dans les romans mexicains.