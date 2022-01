Adamari López et sa fille Alaïa en vidéo touch fans

Adamari López et sa fille Alaïa touchent les réseaux en vidéo | Instagram

Pour toute mère, il n’y a pas de personne plus importante dans sa vie que ses propres enfants, ce qui est le cas de la célèbre actrice de télévision et également animatrice de l’émission Un Nuevo Día la bella. Adamari López, qui avec sa fille Alaïa ils ont touché les médias sociaux dans un vidéo.

La célébrité coquette de la télévision s’est concentrée à la fois sur sa carrière et sa fille, ainsi que sur sa personne physique comme on l’a vu ces derniers mois, où Adamari López nous a montré petit à petit l’entraînement qu’elle a suivi.

Sans aucun doute, avoir changé son apparence physique l’a beaucoup aidée non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour sa santé mentale, nous voyons aujourd’hui une actrice, une conductrice et une mère plus concentrée, concentrée et surtout heureuse.

Bien qu’elle ait été critiquée à certaines occasions, la seule chose qu’elle a pour toutes ces personnes qui font des commentaires négatifs est tout simplement la paix, sa fille va bien et elle n’est pas quelque chose qui l’intéresse tellement.

Adamari López vit actuellement pleinement et sans complications | Instagram adamarilopez

Sur Instagram via son compte officiel, Adamari López et sa fille Alaïa Costa López sont apparues dans une tendre vidéo, allongées dans un fauteuil tout en chatouillant un peu la petite fille.

Apparemment, ils s’entendent le mieux, c’est quelque chose que toute mère aimerait avoir avec ses enfants, même si cela dépend aussi beaucoup des personnalités et du caractère de chaque personne et surtout de l’éducation que l’on a sur ce type d’acte.

Comme une maman fière Adamari López Elle aime la compagnie de sa fille, qui d’ailleurs semble être un portrait vivant de sa mère, à la fois ses beaux yeux noisette ainsi que sa belle structure et son teint saisissant, c’est ce qu’elle a hérité de l’actrice de feuilletons mexicains.

Bien que son passage à travers les romans ait été quelque peu « court », certains de ses personnages restent dans les mémoires, comme lorsqu’il fit un couple avec Gabriel Soto dans le feuilleton Amigas y Rivales.

Il y a deux jours, il a partagé cette vidéo, qui compte 71 543 vues au total et 598 commentaires au total.

Certains internautes ont immédiatement commencé à critiquer le fait qu’Adamari et sa fille faisaient des « non-sens » comme elle-même l’a indiqué dans son message, mais d’autres internautes sont immédiatement venus à sa défense.

Arguant qu’il était très facile de critiquer parce qu’ils étaient derrière un téléphone portable ou un écran d’ordinateur, et qu’heureusement cela ne les affectait pas du tout.