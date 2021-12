Adamari López et sa fille Alaïa envoient un message pour Noël

Adamari López Alaïa envoie ses bénédictions pour ce Noël | Instagram

Pour la coquette comédienne et animatrice de Un Nuevo Día Adamari López, la meilleure compagnie qu’elle aura pour ce Noël sera sa fille Alaïa, avec qui il a partagé un message d’appel d’offres pour cette fois au moyen de quelques photographies.

Tout au long de cette 2021, nous avons eu l’occasion de voir un changement drastique dans Adamari López la célèbre star des feuilletons mexicains, qui a dû à nouveau traverser un processus assez compliqué dans sa vie.

On parle de la séparation avec son mari Toni Costa, en plus d’avoir subi un entraînement physique ardu avec lequel elle a perdu beaucoup de poids, retrouvant sa belle silhouette comme lorsqu’elle a commencé sa carrière dans les romans.

Après tout ce que la coquette actrice et animatrice de télévision a dû traverser, nous avons vu les résultats de ses efforts, aujourd’hui l’ex-femme du chanteur portoricain Luis Fonsi est dans la fleur de l’âge.

Adamari López aime être avec sa fille Alaïa, qui est toujours avec elle | Instagram adamarilopez

Tant physiquement qu’émotionnellement, Adamari López avec sa fille, a envoyé un message à ses fans, dans le but de profite de ce noël, en compagnie de vos proches.

AlaÏa et moi vous envoyons beaucoup d’amour et nous espérons que vous passez une bonne fête « , a déclaré Adamari López.

En plus de ce message, le juge du programme Así se Baila, a également tagué l’équipe qui a rendu leurs photos, leurs tenues et leur maquillage parfait les plus beaux, c’est un détail que les personnes impliquées apprécieront sûrement car il compte plus de 6,7 millions de followers la meilleure publicité !

Looks d’Adamari López et Alaïa

Adamari López Elle porte des vêtements caractéristiques de cette époque en termes de couleurs, sur la première photo on la voit avec un pull rouge et un pantalon en cuir verni noir, ainsi que de belles baskets pointues noires, sa fille a un look similaire, seul son pantalon est un peintures.

Le deuxième look qu’ils portaient était une robe bustier verte type corset et quelque chose de court pour la jolie maman, quant à la petite fille, elle portait une belle robe à carreaux avec une ceinture verte assortie à la robe d’Adamari.

Dans la troisième image on voit le chauffeur posant assis par terre, l’endroit où les photos ont été prises possède une impressionnante décoration de Noël, dont sans doute plus d’un de ses fans aurait adoré faire une séance au même endroit.