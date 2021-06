Adamari López et ses problèmes avec l’adversité

. Pourquoi Adamari López est-il persécuté par l’adversité ?

Adamari López traverse un moment difficile de sa vie, après près d’une décennie au cours de laquelle les choses semblaient briller pour elle, après avoir révélé que sa relation avec Toni Costa, avec qui elle a réalisé son rêve de devenir mère, est terminée.

Et tandis que la conductrice portoricaine de 50 ans tente de récupérer et de donner une nouvelle direction à sa vie, une voyante experte a assuré que tout semble indiquer que le destin de la Portoricaine est qu’elle vive des moments d’intense adversité, qui à en même temps, finissez par devenir le point de départ de nouvelles étapes, lorsque vous avez touché le fond.

Et il est bien connu que la présentatrice de télévision a dû surmonter des moments très difficiles de sa vie, parmi lesquels le cancer qui l’a attaquée, sa séparation avec le chanteur Luis Fonsi, la mort de ses parents et maintenant la rupture avec. Toni Costa, quelque chose que la voyante uruguayenne Laura Keoroglian mentionne comme une caractéristique de la vie de l’artiste.

Adamari López tombera-t-il bientôt amoureux ? Cela prédit le café | aujourd’huiJour | TelemundoVidéo officielle pour aujourd’huiJour. La présentatrice Adamari López a lu le marc de café avec l’experte Laura Keoroglian et bien que la tache de café sur sa lèvre indiquait qu’elle vivait une situation douloureuse, elle vivra très bientôt « un nouveau règne en tant que femme » ; de plus, il a prédit qu’un homme pourrait atteindre son… 2021-06-22T16:09:27Z

Dans un segment de l’émission télévisée « Hoy Día », l’experte a lu la tasse de café d’Adamari et a souligné qu’elle est une femme qui tombe dans l’adversité avant de se relever avec de gros succès.

Adamari López, vaincre le cancer du sein et sa séparation avec Luis Fonsi | Viva VivianaProfitez de Viva Viviana Tous les jeudis à 22 h HE / 19 h HP uniquement sur TVV. 🎥 📡 Branchez-vous sur notre chaîne nationale aux États-Unis 🇺🇸 via : :, ᴄᴏᴍᴄᴀsᴛ, ᴄʜᴀʀᴛᴇʀ sᴘᴇᴄᴛʀᴜᴍ, ʙʟᴜᴇ sᴛʀᴇᴀᴍ, ᴀᴛʟᴀɴᴛɪᴄ ʙʀᴏᴀᴅʙᴀɴᴅ, sʟɪɴɢ ʏ ᴠɪᴠᴏᴘʟᴀʏ. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux : FB : facebook.com/TVVnoticias/ TW : twitter.com/TVVnoticias… 2021-04-10T15 : 00 : 12Z

« Tu as un triomphe, Adamari, sur l’adversité. Comme si vous aviez une façon pour que les choses vous arrivent, que vous deviez aller à l’extrême pour que plus tard (vous en sortez victorieux). Peut-être avez-vous une façon de vibrer dans laquelle lorsque tout est perdu, ou à l’extrême, vous apparaissez soudain comme un arbre plein de fruits », a déclaré la voyante à la mère de la petite Alaiia.

Adamari pleure quand elle se souvient de sa mère avec une lettre | Un nouveau jour | TelemundoVidéo officielle de Telemundo Un Nuevo Día. À travers les larmes, Adamari López écrit une lettre à sa mère au ciel et en l’entendant pleurer, Alaïa Costa est surprise par une photo de sa grand-mère qui a ému tout le monde dans le studio Un Nuevo Día. YouTube : youtube .com/unnuevodia Page officielle : Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook Facebook.com/UnNuevoDia Twitter… 2020-05-07T15: 48: 59Z

Après avoir entendu les commentaires que l’expert a faits sur sa vie, la Portoricaine a semblé d’accord avec sa description et a dit: “Oh, Laurita, mais qu’est-ce qui me touche.”

Al Rojo Vivo | Adamari avoue (2/3) | Telemundo ARVAdamari López parle d’infidélités. ABONNEZ-VOUS : bit.ly/1ASnxDW Al Rojo Vivo : « Al Rojo Vivo con María Celeste » est un magazine d’information qui, en une heure, fait voyager les téléspectateurs à travers le monde. C’est une “paella informative” qui en propose pour tous les goûts : actualités locales et internationales, divertissement, mode, interviews en direct, recherche… 2013-01-04T23:54:55Z

La Vidente a ajouté que la bonne chose dans la vie de la Portoricaine est qu’après ses moments difficiles, les choses brillent toujours.

Adamari López s’effondre en parlant de son père | Un nouveau jour | TelemundoVideo officiel d’Un Nuevo Día. La gorge nouée, Adamari López s’est souvenue de son enfance avec son père et a reconnu le travail de Toni Costa en tant que père d’Alaïa. De plus, Stéphanie Himonidis et Celinés Toribio ont parlé des enseignements de leurs parents. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube : youtube.com/unnuevodia Site Web : Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook : Facebook.com/UnNuevoDia…2020-09-01T17:23:20Z

“(Après l’adversité) c’est une période de règne, dans laquelle de nouveaux modèles d’être une femme apparaissent pour vous”, a ajouté l’Uruguayen, qui a déclaré avec une totale certitude que le café d’Adamari montre que ce moment difficile qu’elle traverse actuellement est en train de passer. passer et la gloire reviendra.

Adamari Lopéz parle de sa séparation avec Tony Costa #adamarilopez #tonicosta2021-05-27T16:10:50Z

“Dans le café d’Adamari, il y avait une tache de rouge à lèvres très forte et quand la tache de rouge à lèvres reste, cela signifie qu’il y a une situation douloureuse, mais au-dessus de cette tache de rouge à lèvres, il y a une ligne qui signifie triomphe, qu’elle parvient à surmonter l’adversité et la douleur et que toute situation difficile pour elle la transforme en quelque chose de plus grand. Elle porte une couronne, ce qui signifie que c’est un règne en tant que femme, une nouvelle femme en elle-même », a conclu la voyante.