Adamari López et Toni Costa: leurs meilleurs moments ensemble

. Une histoire d’amour qui prend fin après dix ans: Adamari López et Toni Costa.

Adamari López et Toni Costa vivent un moment difficile dans la sphère personnelle après avoir fait savoir qu’ils ont mis fin à leur relation amoureuse après dix ans ensemble.

À la suite de leur histoire d’amour, López et Costa sont les parents d’une fille commune qui les gardera toujours ensemble pour être présents dans chacune de leurs expériences de vie.

Au cours des dernières années, le couple a gagné l’affection du public hispanophone en montrant les moments les plus importants de leur relation amoureuse, qui se caractérisait par être l’un des plus honnêtes et des plus stables de l’industrie du divertissement.

Adamari López et Toni Costa: leurs moments les plus mémorables

“Look Who Baila”, le début d’une histoire d’amour

Adamari López et Toni Costa ont été partenaires de danse lors de la deuxième saison du concours télévisé d’Univision «Mira Quien Baila» en 2011. Peu de temps après, les stars ont commencé une histoire d’amour en conséquence de la chimie indéniable qu’elles ressentaient l’une pour l’autre.

“Mon regard ne pouvait cacher une chose, que j’avais déjà posé mon œil sur vous”, a déclaré Costa dans une photo qu’il a publiée en 2019 sur la plateforme Instagram pour évoquer l’attirance qu’il ressentait pour López lors du concours de danse d’Univision.

Vos premières vacances à Porto Rico

Adamari López et Toni Costa sont apparus comme deux tourtereaux en janvier 2012 alors qu’ils profitaient de leurs premières vacances à Porto Rico, quelques semaines seulement après qu’il ait été publiquement confirmé qu’ils étaient ensemble.

Loin de cacher leur amour, le couple a posé très souriant sur les réseaux sociaux alors qu’ils commençaient à construire des souvenirs interminables dans des lieux paradisiaques de l’île où López est né.

Ensemble dans l’une de leurs premières photographies pour un magazine prestigieux

En juillet 2014, Adamari López et Toni Costa ont posé ensemble dans l’une de leurs premières séances photo pour une édition de l’important magazine People en Español.

Dans les images, Costa et López étaient heureux alors qu’ils vivaient la première étape de leur relation en tant que petits amis.

L’annonce de la douce attente de leur premier bébé ensemble

Adamari López et Toni Costa ont surpris leurs fans en annonçant avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils étaient dans la douce attente de leur premier bébé ensemble.

Avec une photographie montrant son état de grossesse avancé, López a célébré la nouvelle de pouvoir devenir mère pour la première fois après une longue attente pour pouvoir concrétiser ce rêve tant attendu.

«J’ai tant demandé à Dieu la bénédiction d’être mère et puisque le timing de Dieu est parfait, je veux vous faire savoir que cette bénédiction m’est venue et que je suis ENCEINTE», a annoncé la star portoricaine en septembre 2014.

Le couple a célébré l’arrivée de leur première fille ensemble en 2015

En mars 2015, Adamari López et Toni Costa sont devenus parents pour la première fois après avoir accueilli la petite Alaïa Costa López, leur première fille ensemble après quatre ans en couple.

En juin, les stars ont annoncé que leur premier-né avait déjà été baptisé aux yeux de Dieu lors d’une célébration très intime qui a eu lieu dans la ville de Miami.

«Aujourd’hui, nous avons baptisé notre princesse et nous nous sentons très engagés à guider Alaïa dans la foi», a déclaré Costa sur son compte Instagram officiel à l’époque.

Parents fiers

Depuis la naissance d’Alaïa, Toni Costa et Adamari López se sont concentrés sur l’éducation de la jeune fille avec des valeurs et des principes qui la caractérisent comme un grand être humain tout au long de sa vie.

À travers leurs réseaux sociaux, le couple s’est montré comme des parents pleinement fiers de chaque pas de leur fille.

L’équitation et les cours de golf font partie des activités d’Alaïa dans lesquelles ses parents sont toujours présents pour lui apporter un soutien significatif.

Ils ont apprécié la complicité

Adamari López et Toni Costa ont apprécié la complicité et leur indiscutable alchimie dans chacun des voyages qu’ils ont fait ensemble. Bien qu’ils soient devenus parents en 2015, Costa et López n’ont jamais cessé de profiter de leur histoire d’amour comme celle de deux nouveaux amoureux.

Dans leurs temps libres, le couple n’a pas manqué l’occasion de s’évader vers des destinations touristiques paradisiaques afin de continuer à renforcer leur relation amoureuse.

Une bénédiction capitale

L’un des moments les plus spéciaux qu’Adamari López et Toni Costa ont vécu en couple a été leur baptême dans le Jourdain lors d’une visite qu’ils ont faite en Israël en 2016.

«Il y a 32 ans mes parents m’ont baptisé à Valence, en Espagne, et hier j’ai eu le bonheur que la femme de ma vie me l’a fait à nouveau et moi à elle, une expérience aussi unique qu’inexplicable, je t’aime @adamarilopez» , a affirmé Costa dans un post sur Instagram.

Le couple a évoqué à plusieurs reprises l’expérience comme l’une des plus enrichissantes qu’ils aient vécues au cours de ce voyage mémorable qui a changé leur façon de voir la vie.

La séance photo romantique dans laquelle ils ont joué pour HOLA! LES USAGES

En février, Adamari López et Toni Costa ont posé dans une séance photo romantique pour HOLA! LES USAGES.

Dans l’interview, López et Costa ont réitéré que leur relation amoureuse était basée sur un engagement quotidien et ont souligné qu’ils n’étaient pas pressés de célébrer leur mariage.

Le couple était fiancé depuis 2019. Malgré leur grand désir de marcher dans l’allée en 2020, Adamari et Toni ont reporté leurs plans jusqu’à nouvel ordre en raison de problèmes logistiques.