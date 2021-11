Adamari López était magnifique avec une robe courte à pois | Instagram

Pour les fans d’Adamari López ce n’est plus une nouveauté de la voir porter des tenues impressionnantes chaque semaine, pour le programme C’est comme ça que tu danses, tout comme cela s’est produit avec cette nouvelle robe à pois qui a sûrement volé quelques soupirs.

L’animateur, présentateur de télévision et actrice Il a surpris ses fans et le grand public avec le changement physique drastique qu’il a dû subir après avoir vaincu son cancer, comme vous vous en souviendrez à cause des médicaments qu’il a pris du poids.

Adamari López Elle a dû subir des critiques constantes et certaines personnes l’ont pointé du doigt, elle a même connu un deuxième divorce, cette fois c’était le père de sa fille, la danseuse Toni Costa.

Après son divorce, il a commencé à perdre du poids, grâce à l’exercice et à une bonne alimentation, il a réussi à perdre quelques kilos qui ont immédiatement commencé à se faire remarquer, aujourd’hui il est plus beau que jamais, pour preuve on le voit chaque semaine pendant ce programme .

Adamari López était magnifique avec une robe courte à pois | Instagram adamarilopez

Il y a une heure, elle a partagé quelques photos et vidéos dans un post Instagram où on la voit porter cette magnifique robe noire à pois blancs.

Cette conception est courte et au sommet, il semble que Adamari López elle a un énorme chignon, qui couvre une partie de ses épaules et de ses bras.

Actuellement, l’actrice porte un beau bronzage sur sa peau, ce ton doré la fait encore plus ressortir avec sa tenue, bien qu’il y ait une possibilité que ce ne soit que le maquillage qu’Adamari n’ait pas brillé autant qu’elle l’a fait ce jour-là.

La compétition se poursuit au 9e gala d’Así se Baila, dites-moi qui sont vos favoris », a écrit Adamari López.

Les charmes de la belle actrice et animatrice ressortent de sa robe, en plus de ses beaux et longs arts qui ont immédiatement attiré l’attention.

Au total, il y avait 9 photos et une vidéo qu’elle a partagées dans cette nouvelle publication, dans plusieurs d’entre elles les autres juges apparaissent également, nous parlons de la belle Mariana Seoane et Cristián de la Fuente, qui comme elle étaient spectaculaires avec leur look.

Certaines rumeurs ont affirmé qu’Adamari et Cristián sortaient ensemble, car apparemment ils sont vus très proches lors de la diffusion du programme, mais ce ne sont que des hypothèses que certaines personnes ont inventées parce qu’elles n’ont fait aucun commentaire sur quoi que ce soit.

Quelle belle femme qui transmet la paix « , » Que la belle Ada Dieu vous bénisse toujours et vous remplisse de beaucoup de vie « , ont commenté certains fans.