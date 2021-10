Adamari López étoiles sur la couverture avec une ceinture de style Thalía

Adamari López en vedette sur la couverture avec une ceinture de style Thalía | Instagram

La belle Adamari López a de nouveau surpris ses followers, cette fois en exhibant une ceinture façon Thalía en couverture d’un magazine sur la santé et la vie saine.

Le beau chef d’orchestre de Aujourd’hui elle a montré sa nouvelle silhouette dans toute sa splendeur sur la couverture du magazine Buena Vida, dans laquelle elle portait une tenue de sport plus que ajustée dans une couleur rouge intense.

Adamari López Elle a utilisé des leggings et un débardeur court pour la couverture qui la rendait vraiment belle et amincit sa taille, rappelant à beaucoup rien de plus et rien de moins que la célèbre taille de la chanteuse mexicaine Thalie. L’actrice a également complété sa tenue avec des chaussures de tennis assorties et une semelle blanche, ses cheveux courts et ondulés portaient dans toute leur splendeur avec un beau sourire sur les lèvres.

L’ancienne star de telenovela sur Televisa a posé comme une professionnelle pour la caméra, pliant une de ses jambes pour la rendre plus attrayante et mettre en valeur sa silhouette sinueuse, étant une inspiration pour beaucoup plus de personnes qui veulent atteindre un objectif comme celui d’Adamari López. accompli.

La présentatrice de télévision a partagé la couverture dans ses stories Instagram, qui révèle qu’elle parlera de la nouvelle figure d’Ada et aussi du cancer, puisque c’est le mois d’octobre, au cours duquel les femmes sont invitées à se faire contrôler, notamment, Adamari, qui est un survivant de la maladie.

L’ex de Luis Fonsi a également partagé dans ses histoires Instagram une note qui parle de son changement radical après sa perte de poids notable, mais même quelque chose de plus spécial, un commentaire qui souligne qu’on ne parle pas de combien elle était tivo Cela a pris beaucoup d’efforts et le temps qu’il a fallu à la star de la télévision pour obtenir les résultats actuels.

Adamari López Actuellement, cela semble plus que spectaculaire et l’écran de Telemundo et les réseaux sociaux ont été témoins du changement progressif que l’ex de Toni Costa a connu au fil du temps.

Beaucoup relatent ce changement de poids définitif avec sa séparation d’avec la danseuse Toni Costa, car après cette nouvelle le public a vu venir « la nouvelle Ada », alors qu’elle présentait sa nouvelle silhouette.

Actuellement, la célèbre femme se présente du dimanche au dimanche dans le concours de danse Así se baila, d’où sont nées des rumeurs d’une éventuelle romance avec l’un de ses compagnons, le juge Christian de la Fuente. Les rumeurs en ont découlé après avoir été surpris dans les coulisses des plus souriantes et très proches les unes des autres.

Malgré ce qui a été traité, il y a ceux qui disent qu’il ne s’agit que d’une bonne relation de travail, puisque l’idole du feuilleton chilien est marié et a une belle famille. Le programme télévisé est également au milieu de rumeurs, après qu’il a été révélé que Juan de Dios Pantoja, l’un des candidats, a été testé positif pour Covid-19, cela pourrait être une épidémie au sein de la production.