Adamari López exclut de revenir avec son ex Toni Acosta pour cette raison

Adamari López exclut de revenir avec son ancien Toni Acosta

Le beau conducteur et l’actrice Adamari López a finalement expliqué la raison pour laquelle elle exclut de revenir avec le danseur Toni Acosta, qui est le père de sa fille, car beaucoup de ses fans espéraient encore les voir ensemble en couple.

L’animatrice Adamari López a reconnu que dans son relation amoureuse Avec Toni Acosta, il y avait malheureusement des situations avec lesquelles il ne voulait pas continuer.

Un peu plus de cinq mois après Adamari López et Toni Costa annoncer à l’improviste leur séparation brutale, après 10 ans de relation et une fille en commun, il semble que le chauffeur n’ait pas en tête de reculer.

Et c’est qu’aujourd’hui, elle est plus que concentrée sur son bien-être émotionnel et physique, alors la conductrice portoricaine a déclaré qu’elle suivrait son propre chemin, bien qu’elle ait été ponctuelle en soulignant qu’il existe un lien fort qui restera toujours son proche de la danseuse espagnole, et c’est le grand amour qu’ils portent tous les deux à leur fille Alaïa.

Comme nous vous l’évoquions hier après-midi, Adamari a ouvert son cœur pour faire savoir ce qu’elle ressent dans ces moments où sa vie prend une autre direction.

Je vais bien, je suis calme, je pense avoir pris des décisions intelligentes, qui sont pour mon bien, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne font pas mal, qu’elles ne m’affectent pas, mais cela veut dire qu’elles m’emmèneront à un meilleur endroit », a-t-il déclaré dans une interview.

Se référant à sa situation avec le père de sa fille, Adamari a ajouté qu’il s’agissait de décisions tenant compte de son bien-être émotionnel et, surtout, de la manière dont cela affecte le bien-être et le bien-être de sa fille.

Bien qu’il soit à noter qu’elle a toujours été respectueuse en parlant de Toni, en raison du grand amour qu’elle a pour lui et du fait qu’il est le père de sa fille, l’hôte de Un Nuevo Día a reconnu qu’ils existaient dans leur situations relationnelles avec lesquelles il ne voulait pas continuer.

Peut-être que sans des choses simples et quotidiennes qui se passent en couple, qui ne sont pas forcément bonnes, et qu’en tant que femme je dois savoir me donner mon respect et ma place, ce respect ne peut être donné qu’à moi », a déclaré Adamari.

Pourtant, on peut dire que la belle conductrice est dans son meilleur moment et surtout profite de sa vie en compagnie de sa petite fille.