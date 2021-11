Adamari Lopez explique pourquoi elle exclut de revenir avec Toni Acosta

Sans dévoiler plus de détails, confirmant que sa rupture avec Toni est définitive. « Dans cette approche, eh bien, j’ai pris une décision, cherchant peut-être à voir s’il pouvait y avoir une amélioration et à se remettre ensemble, et en ne se produisant pas, nous ferions mieux de prendre des chemins différents », a-t-il expliqué.

L’actrice a également assuré que pour l’instant elle n’envisageait pas de retomber amoureuse. « Je pense que ce n’est pas le moment d’y penser, je pense que c’est le moment de continuer à se concentrer sur le renforcement de l’esprit, de l’âme, du corps et si cela se produit plus tard, cela arrivera, mais maintenant je ne pense pas à ça. », a-t-il assuré.

Adamari Lopez et Toni Costa. (Instagram / Toni Costa)

Les décisions qu’il a prises ces derniers mois concernant sa vie personnelle ont été motivées non seulement par son propre bien-être émotionnel, mais aussi par celui de sa fille. « Nous toutes qui sommes mamans pensons au bien-être de nos enfants, en ce moment que la santé mentale est tellement affectée par des choses que nous pouvons aussi prendre en charge en tant que famille, pourquoi ne pas empêcher nos enfants d’avoir un trouble plus tard ? Qu’est-ce qui aurait pu être évité avec une meilleure décision ? », a-t-il expliqué.

Adamari a exprimé que pour le bien et le bonheur d’Alaïa, elle et Toni ont convenu que leur séparation l’affecte le moins possible. « On ne se marie jamais, on est simplement chacun à sa place ; mais en ce qui concerne notre fille, nous sommes tous les deux là pour elle et nous sommes tous les deux une équipe et nous voulons tous les deux le meilleur pour elle, et c’est ce qu’ils vont nous voir ensemble, (il) aura toujours la porte ouverte », a assuré l’hôte , qui avec la danseuse a accompagné sa fille aux festivités d’Halloween.