Adamari López, inconsolable, apparaît en vidéo Break into tears!

Le beau conducteur et l’actrice portoricaine Adamari López a surpris dans une vidéo où elle a le cœur brisé, alors qu’elle fond en larmes, réussissant à inquiéter ses followers.

La vérité est qu’Adamari parvient constamment à capter les regards de ses followers à chacune des publications qu’il fait sur les réseaux sociaux.

Et c’est sans aucun doute l’un des chefs d’orchestre les plus appréciés de la la télé Mexicain, car depuis son retour au petit écran, il a toujours eu tout le monde bouche bée.

De plus, après sa grande transformation, il est devenu un exemple à suivre par ses millions de fans.

Au fil des mois, elle s’est avérée être une femme extrêmement forte et déterminée à aller de l’avant malgré l’adversité.

D’un autre côté, récemment, il a été vu comme quelque peu vulnérable sur son compte Instagram officiel et sur Tiktok, alors qu’il partageait une vidéo où il pleurait de manière inconsolable.

Cependant, tout cela n’est qu’un simple filtre et je l’utilise pour faire référence au fait que c’est une personne qui pleure beaucoup dans sa vie quotidienne, même s’il ne le montre pas publiquement.

Ils disent que je pleure beaucoup ! », a écrit l’animateur dans la publication.

Cette vidéo susmentionnée a été partagée hier et a été rapidement remplie de commentaires et de réactions.

Il y a des adeptes qui lui ont même assuré que pleurer est bon pour les gens, car il est nécessaire d’éliminer les sentiments stockés.

D’autre part, au fil des ans, Adamari López a réussi à devenir l’une des actrices et chefs d’orchestre les plus appréciés du petit écran grâce à son charisme et son talent.

En fait, ce que très peu de gens savent, c’est que la star du feuilleton a commencé sa carrière à un très jeune âge et a toujours travaillé, alors beaucoup de ses followers se demandent quel est son diplôme.

C’est vrai, elle a fait ses débuts en tant qu’actrice alors qu’elle n’avait que six ans dans le Telemundo telenovela ‘Cristina Bazán’, avec Johanna Rosaly et le chanteur vénézuélien José Luis Rodríguez « El Puma ».

À partir de ce moment-là, il n’a pas cessé de travailler et a commencé à jouer des rôles dans des mélodrames dans son Porto Rico natal, puis il a voyagé au Mexique où sa popularité a augmenté.

Comme nous l’avons mentionné au début de cette note, Adamari a été un exemple pour de nombreuses femmes, puisqu’elle a d’abord vaincu le cancer du sein, une maladie diagnostiquée en 2005, puis, à 50 ans, elle a décidé de changer de vie et transformez votre image en perdant 16 kilos grâce à une routine d’exercice intense et un bon régime alimentaire.