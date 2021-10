Adamari López inquiète tout le monde à propos du changement de son visage | Instagram

Les téléspectateurs de l’émission matinale Hoy Día ont réagi sur le visage d’Adamari López et mentionnent que maintenant ses yeux paraissent plus petits et qu’elle a un front plus large, tant de gens s’inquiètent pour elle.

Tout semble indiquer qu’il se passe quelque chose dans le visage à Adamari López et est-ce que récemment dans le compte Instagram de Hoy Día une photo du conducteur et les fans de la page ont commencé à remettre en question l’image et l’apparence du Portoricain.

C’est ainsi que de nombreux utilisateurs ont commenté si quelque chose avait été fait au visage, car cela avait l’air complètement différent.

Qu’est-ce qui a été fait au visage? Cela a l’air très différent », était l’un des commentaires qui apparaissent dans la publication.

Compte tenu des questions constantes, certains ont entrepris d’expliquer ce qu’ils voient de mal sur la photo, ou ce qu’ils voient ainsi changé.

Et à ce sujet, ils disent : qu’elle a des yeux comme des garçons, ses yeux étaient très grands et pas maintenant, donc c’était extrêmement étrange.

Cependant, après s’être renseigné sur son visage, beaucoup disent à nouveau que cette garde-robe ne la favorise pas, car ils la voient parfaite pour une fille, mais pas pour une femme.

Et il semble qu’après le changement de visage de Ricky Martin, de nombreux fans attendent tout arrangement, minime ou exagéré que puisse devenir leur célébrité préférée.

De plus, avant ce scandale sur le visage d’Adamari López, l’animateur a fait l’actualité car certains utilisateurs ont affirmé qu’il y avait eu un petit flirt entre elle et William Levy lors du dernier Gala d’Así se Baila, le concours de danse de Telemundo, dans lequel l’animateur , avec Cristián de la Fuente et Mariana Seoane sont juges.

La vérité est que beaucoup de choses ont été dites sur la séparation d’Adamari López et Toni Costa, car à un moment donné, lorsque l’animatrice de Hoy Día a annoncé dans un communiqué la fin de la relation, elle a assuré :

Que la décision était pour le bien-être de sa fille.

Il a ensuite déclaré lors d’une interview sur People en Español : « Ce qui se passait n’était pas la bonne chose à faire. Il sait ce qui s’est passé. Je n’ai pas pris la décision à la légère.”

Cependant, l’un des programmes qui a le plus consacré à découvrir ce qui est vrai et ce qui n’est pas dans cette histoire, assure que Toni Costa aime les strip-teaseuses sur Instagram.

Et c’est qu’en fait, l’une des rumeurs et les causes possibles de sa séparation avec Toni Costa, étaient les prétendues infidélités de celui-ci et les conversations avec des hommes.