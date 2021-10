Adamari López, le jour où il a pleuré en direct en annonçant un moment difficile

Adamari López, le jour où elle a pleuré en direct en annonçant un moment difficile | Instagram

C’était en mai 2021, l’heure de vérité est arrivée pour la belle Adamari Lopez Torres, qui a été contrainte d’avouer devant les caméras sa séparation d’avec Toni Costa, le père de sa fille. La présentatrice de télévision a partagé ce moment difficile avec son public et l’a fait en larmes dans son émission Aujourd’hui.

Étant quelque chose qui a évidemment beaucoup affecté l’actrice, Adamari López a pris des forces et au milieu du programme a révélé qu’elle se séparait de son partenaire, le danseur Toni Costa. Le célèbre a indiqué que c’était quelque chose de vraiment difficile.

J’ai décidé de me séparer de Toni et je voulais le partager avec vous, a déclaré la star de Hoy Día.

L’ex de Luis Fonsi Elle a surpris tout le monde en déclarant qu’il n’était « pas sain » d’être avec Costa et qu’elle avait pris la décision difficile pour son bien-être et celui de sa fille commune Alaïa, malgré cela, l’animatrice a laissé entendre qu’elle continuerait à communiquer avec la danseuse ; Eh bien, il a dit que tous deux veilleraient au bien de la petite fille.

J’ai décidé de le faire précisément parce que c’est un sujet difficile à aborder et à cause du respect que j’ai pour Alaïa et cette relation de parents qui nous unira pour toujours, je préfère et je veux vous qui êtes ma famille aujourd’hui je veux que vous sachez que c’est une décision à laquelle j’ai réfléchi, que j’ai analysé cette démarche de prendre soin de moi et de me valoriser, j’ai trouvé l’importance d’abord et avant tout le bien-être de ma famille.

Adamari a été interrogée sur le message qu’elle enverrait aux femmes qui se trouvent dans une situation similaire et qui doivent prendre cette décision difficile, à laquelle l’actrice a partagé qu’elles doivent être fortes et penser à ce que l’avenir leur réserve.

La vie m’a appris que l’avenir a toujours quelque chose de beau, quelque chose de bon et qu’avec du courage et de la foi… vous pouvez réaliser ce que vous avez décidé de faire dans la vie.

Bien que sans aucun doute ce moment de la vie d’Adamari López ait été assez difficile, apparemment sa décision était la plus correcte, car après cela, des choses très positives sont arrivées pour le célèbre cher.

La star de la télévision a surpris tout le monde avec son changement d’image radical, López a perdu beaucoup de poids et est vraiment belle et rayonnante, elle est même apparue lors d’événements avec des robes qui l’ont beaucoup montrée et le résultat a vraiment étonné et motivé ses followers .

En outre, il y avait également de nouveaux projets de travail pour Adamari, qui est actuellement juge de l’émission de téléréalité Así se baila, dans laquelle elle partage des crédits avec Mariana Seoane et Cristián de la Fuente, avec ce dernier la rumeur la plus récente a été déclenchée.

Apparemment, Adamari López Le bel acteur chilien a été vu très proche, ils disent que depuis le début de leur participation à Así se baila, ils sont ensemble depuis longtemps et dans les coulisses, ils ont l’air assez souriants.

Les rumeurs s’accrurent notablement ; Cependant, il y a ceux qui disent que c’est une belle amitié qui ne dépasse pas les forums, puisque l’acteur serait heureux en mariage et a une belle famille.