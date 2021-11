Adamari López, l’hôte partage une vidéo forte

Adamari López partage une vidéo qui provoque des réactions, « How hot » | Instagram

La belle Adamari López a attiré l’attention des réseaux sociaux avec une vidéo qui ne peut définitivement pas passer inaperçue. Dans l’enregistrement, vous pouvez voir le pilote de Aujourd’hui avoir des réactions qui ont rarement été vues par ses partisans.

« Comment chaud » certainement Adamari López il a fait monter la température d’Instagram en partageant ses réactions face à une vidéo qui semblait innocente, puisqu’il s’agit de cours de cuisine ; cependant, ils vont à un autre niveau pour interpréter l’actrice.

L’ex de Luis Fonsi s’assoit tranquillement pour regarder une vidéo dans laquelle un homme séduisant cuisine quand les choses montent d’un cran en le regardant masser et « tapoter » la viande pour qu’elle soit juste.

Cela peut vous intéresser : Aleida Núñez de la plage à Yanet García, Miss Bum Bum ?

Le meilleur de la vidéo divisée en deux prises, c’est comment sur un côté de l’écran on peut voir les gestes et les réactions de la belle Adamari López à chacun des mouvements du chef, elle n’a définitivement rien appris à cuisiner, mais elle a attrapé au.

A noter qu’Ada est une très bonne comédienne, ses réactions ont donc été plus que réalistes et ont captivé ses followers. La belle star de Telemundo exhibait une fois de plus sa nouvelle image avec un jean à la taille et un petit haut qui mettait en valeur ses courbes au maximum. Elle était vraiment belle avec un maquillage naturel et ses cheveux en vagues.

REGARDEZ LA VIDÉO D’ADA ICI

Adamari López partage une vidéo qui provoque des réactions, « Comme c’est chaud. » Photo : Instagram.

La vidéo a été partagée sur le compte Instagram officiel de Adamari López et l’a partagé avec une description concernant la cuisine « Quelle est votre recette pour aujourd’hui ? » L’enregistrement partagé il y a 15 heures a dépassé les 83 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Les commentaires étaient les plus amusants, car alors qu’un ancien chef López a partagé qu’il n’était jamais intéressé à cuisiner avec lui, ses partisans disent qu’ils ne peuvent pas arrêter de regarder l’enregistrement et d’autres ont même indiqué qu’ils aimeraient le revoir dans des feuilletons.

La célèbre ex de Toni Costa a acquis une énorme renommée au début exactement de cette manière, dans les feuilletons et juste au moment où elle était en plein essor, elle a commencé sa relation avec le chanteur Luis Fonsi. La belle Adamari López a ensuite été diagnostiquée avec un cancer et a commencé l’une de ses plus grandes difficultés dans la vie.

Plus tard, il a épousé Fonsi, qui a montré son soutien inconditionnel à son partenaire, bien qu’elle ait souligné plus tard que les choses n’étaient pas roses et qu’ils ont finalement mis fin à leur relation.