Adamari López ouvre son cœur concernant sa séparation

Adamari López parle de sa rupture avec Toni Costa | Instagram

Enfin après tant d’attente, le conducteur et la belle actrice portoricaine Adamari López a ouvert son cœur concernant sa rupture amoureuse avec la danseuse Toni Costa et cela s’est produit dans une interview pour Al Rojo Vivo.

Dans une interview accordée à Al Rojo Vivo de Telemundo, l’animatrice a annoncé qu’elle considérait qu’avoir mis fin à ses relation amoureuse c’était une décision intelligente.

Selon indica, il s’agissait d’une décision prise sur son bien-être émotionnel et, surtout, sur la façon dont cela affecte également le bien-être et le bien-être de sa fille en commun.

C’est ainsi que le juge de la nouvelle émission Telemundo a mentionné qu’elle s’était séparée afin d’éviter des problèmes de santé mentale de sa fille.

Originaire de Humacao, Porto Rico pense qu’il y a des choses qui ne devraient pas être autorisées dans une relation amoureuse.

Ce sont des choses, peut-être des choses simples et quotidiennes qui arrivent en couple qui ne sont pas forcément justes et qu’en tant que femme je dois savoir me donner mon respect et ma place, ce respect ne peut être donné qu’à moi ».