Adamari López parle de la vraie raison de sa perte de poids

« Il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre, mais surtout pour ma fille. Lui et moi savons ce qui s’est passé. Il en connaît la raison. Je n’ai pas pris la décision à la légère, ce n’était pas une crise de colère. Ce n’est pas un caprice, ce n’est pas une punition », a-t-il assuré au magazine People en espagnol.

Adamari a expliqué qu’il y avait des situations qui se sont produites plus d’une fois et qu’elle n’était pas disposée à permettre. « Nous traversions une situation qui s’était produite à plusieurs reprises et que je n’allais pas me permettre. Après toutes les choses que j’ai traversées, je ne peux pas me le permettre. Ce qui se passait n’était pas la bonne chose à faire . »

Sans confirmer si la relation avec Toni Costa a pris fin définitivement, Adamari López a confié que ce qui arrivera sera le meilleur pour eux et pour leur fille de six ans, Alaïa. Il sera toujours le même dans nos vies car je serais incapable de faire autre chose », a-t-il déclaré à propos de Costa. « C’est son père et il sera toujours là. »