. Adamari López brise le silence sur son divorce avec Luis Fonsi.

Quelques semaines après avoir mis fin à son histoire d’amour consolidée avec Toni Costa, Adamari López a offert une interview révélatrice à la journaliste Rebeka Smyth pour parler des moments les plus difficiles de sa vie personnelle.

Valiéndose de la honestidad que la caracteriza, López admitió que su divorcio de Luis Fonsi ha sido una de las etapas más difíciles que ha vivido: “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración de querer ser mamá y que no arriver à”.

La star portoricaine a mentionné que c’était une grande erreur de ne pas avoir donné le courage nécessaire pour faire face à sa séparation d’avec Fonsi : “Au moment où j’étais malade, j’avais ce soutien, non seulement de ma famille, mais aussi de cet homme celui-là aimait. On valorise parfois à tort une chose ou une personne. Ce n’est l’erreur de personne d’autre, c’est mon erreur. Personne n’a à te donner la place, tu dois te la donner et à ce moment-là, je ne me suis pas donné cette valeur ».

Tout au long de leur vie commune, Adamari López et Luis Fonsi se sont positionnés comme l’un des couples les plus aimés de l’industrie du divertissement.

Selon les informations examinées par El Comercio, López et Fonsi se sont mariés en juin 2006 lors d’une célébration romantique qui a eu lieu à Porto Rico en présence de quatre cents invités.

En novembre 2009, le couple a publié un communiqué de presse pour confirmer qu’ils avaient décidé de mettre fin à leur mariage après plusieurs années ensemble.

López a allégué qu’elle se sentait émotionnellement stagnante en raison de son divorce avec Fonsi

Jouer

VidéoVidéo liée à adamari lópez parle de son divorce avec luis fonsi: “c’est mon erreur” 2021-06-09T18: 37: 26-04: 00

En avril, Adamari López a offert une interview exclusive avec la présentatrice de télévision Viviana Gibelli où elle a admis qu’elle se sentait émotionnellement coincée après son divorce avec Luis Fonsi.

«Je pense que l’étape du divorce a été une étape difficile à surmonter, difficile à comprendre et difficile à traiter. C’était peut-être au moment où j’étais le plus émotionnellement statique. Même si j’avais un cancer, je pense qu’il se passait tellement de choses qu’il y avait beaucoup plus de mouvement, mais c’est quelque chose qui m’a paralysé d’une certaine manière. Dieu merci, cela s’est produit il y a longtemps et j’ai pu le surmonter, mais je pense que c’était l’étape dans laquelle j’étais le plus stagnant », a admis López.

Adamari López a souligné que Luis Fonsi lui avait été infidèle pendant leur mariage

En 2013, Adamari López a surpris ses fans avec le lancement de son livre autobiographique « Viviendo », une publication qui a abordé les moments les plus marquants de sa vie.

Selon des informations revues par le magazine People en Español, López a souligné dans un extrait du livre qu’il avait été victime d’infidélité de la part de Luis Fonsi pendant la période où ils étaient ensemble.

Dans un communiqué publié après la publication du livre d’Adamari López, Luis Fonsi a avoué qu’il était totalement faux qu’il ait été infidèle ou qu’à un moment donné il lui ait dit qu’il ne la voulait pas en tant que femme : « Si aujourd’hui je parle pour temps, c’est seulement pour réfuter les mensonges, les données déformées et les commentaires sensationnels concernant cette question.

« Je suis très calme. Je crois que le livre est écrit avec l’intention de laisser sortir ce qui était dans mon cœur », a déclaré López à l’époque en réponse au communiqué de presse de Fonsi.