Adamari López partage un message pour sa fille Alaïa en vidéo

Adamari López partage un tendre message pour sa petite fille

Avec un message d’appel d’offres dans une vidéo la célèbre actrice portoricaine Adamari López a partagé quelques images que plus d’une maman aurait pu leur faire se sentir identifiées.

Adamari López nous surprend constamment avec son contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle est devenue extrêmement populaire, notamment pour ses vidéos divertissantes.

Curieusement, une vidéo récente qu’elle a partagée a provoqué une grande agitation parmi ses abonnés, car elle et sa fille Alaïa ils en sont les protagonistes.

Dans les images, la petite fille de l’actrice et chauffeur apparaît en premier, assise au beau milieu d’un fauteuil blanc devant un mur bleu, plus tard Adamari López Il semble marcher derrière et se tient juste à côté de sa fille.

Adamari López a réussi à retrouver une belle silhouette

L’animatrice de l’émission matinale Un Nuevo Día se penche un peu pour finir à genoux derrière sa fille en positionnant son visage à moitié recouvert de la petite tête d’Alaïa.

Après cela, l’image est modifiée et une lionne avec son petit est montrée, se référant à la jolie photo des félins.

Tant que j’aurai la vie, je prendrai soin de toi comme une lionne », a commenté Adamari López.

Avec sa phrase, plus qu’une femme ou peut-être même un homme ne pourrait se sentir identifié à ce que mentionne Adamari et à la référence qu’il fait, n’importe quelle femme ferait n’importe quoi pour défendre ses enfants, tout comme le ferait une lionne.

Qu’ils ne touchent pas nos filles parce qu’on sort nos griffes », a commenté un fanatique.

Sa publication compte plus de 280 000 reproductions, après l’avoir publiée il y a 10 heures, quant aux commentaires qui coïncident sûrement avec elle, il y en a plus de 3 000.

Il semble que l’animatrice et actrice soit revenue de son voyage en Israël où elle a participé en tant que juge au concours Miss Univers 2021, un événement auquel elle a surpris dès le premier jour avec ses tenues les plus coquettes.

Laisse le monde rouler, laisse les gens parler et critiquer, tu es une fille de Dieu, une guerrière, tu es belle et une inspiration pour beaucoup », a commenté un fan.

Bien qu’il soit possible qu’AlaÏa l’ait accompagnée, comme vous le savez bien Adamari López Elle est devenue mère célibataire depuis le divorce de son mari Toni Costa, avec qui elle a eu sa fille, après leur séparation, elle a commencé à changer physiquement, retrouvant sa silhouette.